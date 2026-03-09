Galatasaray - Liverpool maçı öncesi Okan Buruk'tan kritik açıklamalar: 'Hata payımız yok!'

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yarın sahasında dünya devi Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Dev müsabaka öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Teknik Direktör Okan Buruk; takımın form durumundan kart sınırındaki oyunculara, taraftar yasağından rakiplerinin motivasyonuna kadar pek çok kritik konuda önemli açıklamalarda bulundu. Juventus’u eleyerek büyük bir tecrübe kazandıklarını vurgulayan Buruk, taraftar desteğiyle birlikte İstanbul’dan avantajlı bir skorla ayrılmak istediklerini belirtti.

Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turunda yer almanın gurur verici olduğunu söyleyen Buruk, "Sadece bizim için değil, Türk futbolcu için önemli, değerli. Ülke puanı için ve Avrupa’da Türk futbolunu temsil etme adına çok önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Birinci hedefimiz, birinci maçta üstünlüğü sağlamak. Rakibimizin ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Bu seneki inişleri, çıkışları olsa da rakibimizin çok önemli oyuncuları var. Şu anda kendi liglerinde şampiyon olma şansları imkansız gibi bir şey, o yüzden en büyük hedefleri Şampiyonlar Ligi. Bizim de hedefimiz hem Şampiyonlar Ligi'nde yüksek yerlere gelebilmek, hem Türkiye Ligi’ni ve Türkiye Kupası’nı kazanmak. Üç kulvarda mücadele ediyoruz. Bu 11. Şampiyonlar Ligi maçımız olacak. Bu da sezon başından beri oyuncularımla birlikte ne kadar çok emek verdiğimizi, ne kadar yoğun bir fikstür içinde olduğumuzu gösteriyor. Burada olmaktan ne kadar mutlu olduğumuzu da belirtmem gerekiyor. Üç günde bir maç oynasak da belki en büyük mutluluk benim için, oyuncularımla birlikte haftada tek maç oynayacağımıza bu maçları oynamak. O yüzden hiçbir bahanemiz yok. İki gün önce maç oynasak da yarınki maçta çıktığımızda stadımızda, taraftarımızla birlikte yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışacağız. İyi bir takıma karşı oynayacağız ama önemli bir tecrübemiz var; hem rakibimizle daha önce oynadık hem onları daha iyi tanıyoruz. Onlar da bizi tanıyor. Hedefimiz ilk maçta kazanarak ikinci maç için önemli bir avantaj elde etmek" diye konuştu.

"BASİT KART GÖRMEMEK İÇİN DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKİYOR"

Takımda 7 sarı kartlı futbolcuları olduğunun hatırlatılması üzerine sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "8 maça çıktıktan sonra 2 de play-off ile birlikte 10 maç için belki sarı kartlarla ilgili düşürme olabilirdi. Yarı finalde sarı kartlar silinecek. Birçok oyuncu için çok zor. Maç sayısı artık arttı, UEFA’nın değişikliğe gitmesi şart. 7 oyuncumuz var. Burada da en zoru bizim için savunmadaki daha önceki maçlarda daha çok yer almış 4 oyuncumuz, kalecimiz, 2 hücumdaki oyuncumuz var. Bunların hepsinin bir arada bu sınırda olması bizim için zor ama bunu en iyi şekilde yönetmemiz gerekiyor. Basit kart görmemek için dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü iki maç oynayacağız. Önemli bir kadroya sahibiz, önemli oyunculara sahibiz ama bazen aynı mevkide oyuncuların kart gördüğü, ceza durumuna düştüğü durumlar bize sıkıntı olabilir diye düşünüyorum. İnşallah bu olmaz" şeklinde konuştu.

"GRUP MAÇLARINDAN ÇOK DAHA FARKLI BİR KAFA YAPISIYLA ÇALIŞACAKLARDIR"

İki takımın da birbirini tanıdığını aktaran Okan Buruk, "Grup aşamasında sadece Galatasaray ve PSV'ye kaybettiler. O yüzden bize karşı da daha dikkatli olacaklardır. Her şeyin dışında bu son 16 maçı. Buradan sonra 3 takım daha elediğinizde Şampiyonlar Ligi finaline gidiyorsunuz. O yüzden her takım için burası çok önemli. Liverpool'un da özellikle ligdeki durumuna baktığımızda Şampiyonlar Ligi onlar için çok daha önemli bir motivasyon. Bence grup maçlarından çok daha farklı bir kafa yapısıyla buraya çıkmaya çalışacaklardır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"İLK DÜŞÜNCEMİZ LİVERPOOL'A KARŞI SAHAMIZDA BİR AVANTAJ YAKALAYABİLMEK"

Birinci maçın önemine değinen Buruk, "Uzun uzun düşünmeye gerek yok. Maç maç gitmemiz gerekiyor. Yarın bu maçı oynayacağız, daha sonra lig maçımız var, daha sonra tekrar Liverpool'la oynayacağız. O yüzden birinci maç bizim için hedef. Bu yolda çok önemli takımlar var, çok önemli 16 takım var. Herkesin bir yerlere ulaşma şansı var ama bunları sadece maç maç düşünerek gidebiliriz. Şu andaki ilk düşüncemiz Liverpool'a karşı sahamızda bir avantaj yakalayabilmek. Çünkü çok önemli bir takıma karşı oynayacağız" dedi. 52 yaşındaki teknik adam, Macar futbolcu Roland Sallai’nin takım için çok önemli ve değerli bir oyuncu olduğunu söyledi.

"YAŞADIĞIMIZ HER MAÇ, OYNADIĞIMIZ HER OYUN BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR TECRÜBE"

Şampiyonlar Ligi'nde oyuncu kalitesi çok yüksek takımların olduğunu vurgulayan Okan Buruk, sözlerine şöyle devam etti: "Belki ilk 8 maçı belirlendiğinde orada en kolay gözüken takım Bodo/Glimt'ti ve şu anda Bodo/Glimt son 16'da. Bu organizasyonun ne kadar önemli olduğunu, oraya katılan takımların ne kadar önemli olduğunu, hepsinin birbirini yenebileceğini çok net bir şekilde gösteriyor. Bir önceki turun favorisi Juventus'tu ve Juventus'u elemeyi başardık. Şimdi bu turun da favorisi Liverpool ama biz Galatasaray olarak özellikle sahamızda oynayacağımız çok önemli, çok değerli. Birçok takıma karşı oynadık, önemli bir tecrübe, her maç tecrübe. Bence Juventus deplasmanında yaşadığımız da bir tecrübeydi. Çünkü iki maçlı sistemi çok fazla oynamıyorsunuz. Türkiye Kupası'nda bile bu yok. İçeride, dışarıda bu psikolojiye alışabilmek, bu maçları yaşayabilmek, önemli bir avantajla gidip orada farklı bir şeyle karşılaşabilmek, o da bizim için çok önemli bir tecrübeydi. Belki bu tür tecrübe yaşayacağımız bir maç da olabilir. Yaşadığımız her maç, oynadığımız her oyun bizim için önemli bir tecrübe."

"VERİLEN CEZANIN ADİL OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Galatasaray taraftarına verilen deplasman yasağının sorulması üzerine Buruk, "Verilen cezanın adil olmadığını düşünüyorum. İtirazımız yapıldı. Bugün sonuçlanacak. Sadece bir yerden bakmanın da doğru olmadığını düşünüyorum. Taraftarların ne yaptığından çok orada polislere de taraftarımıza nasıl davrandı. Bu da çok önemli. Çok güzel bir stat, güzel bir atmosfer. Daha önce futbolcu olarak Anfield’da o atmosferi yaşamıştım. Taraftarımızın da Liverpoollu taraftarlarla birlikte tribünde yer almasını istiyorum. Yarınki maç da çok önemli. Taraftarımız, iç saha maçlarında ne kadar iyi olduğunu Avrupa’nın belki en iyisi olduğunu gösterdi. Yarın tekrar bunu göstermek büyük bir şans olacak" diye cevap verdi.

"TRANSFERLERİN HEPSİNDEN MEMNUNUM"

Transferlerin kadroya daha güçlendirdiğini aktaran sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Hepsinden memnunum. Çok iyi çalışıyorlar. 5 transfer yaptık. 5’i de karakter olarak hem de olarak hem de Galatasaray’a kendini ait hisseden oyuncular. Kadro kalitemiz arttı. Biraz daha tecrübemiz arttı, Şampiyonlar Ligi’nde bu maçları oynadık. Öz güvenimizin daha yüksek olduğu bir yerdeyiz hem ligde hem Şampiyonlar Ligi son 16’dayız. Pozitif olan birçok şey var bizim için ama yarın bir maç oynayacağız. 90 dakika içerisinde yaptığımız kaliteli işler belki maçın sonucunu belirleyecek. Onun yanında takım olarak oynamamız gerekiyor, beraber savunma yapmamız gerekiyor. Özellikle bu tür maçlarda iyi savunma yapmak, bunu sadece savunma oyuncularıyla değil en önden başlayarak bu savunmayı doğru bir şekilde yaptığımızda bence rakibimize karşı şansları ilk maçta da yakaladık. Top onlardayken ve top bizdeyken neler yapabileceğimizi biliyoruz ama yeni bir maç olacak, en iyisini yapmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.