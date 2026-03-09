Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Transfer gündemindeki Ozan Kabak'tan samimi açıklamalar: "Galatasaray-Liverpool eşleşmesini takip edeceğim"

Barcelona'nın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Ozan Kabak, The Athletic'e röportaj verdi. Esasen ise başarılı savunmacı, yaşadığı zor günleri anlattı ve Galatasaray-Liverpool eşleşmesine değindi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Transfer gündemindeki Ozan Kabak'tan samimi açıklamalar:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.03.2026
saat ikonu 18:17
|
GÜNCELLEME:
09.03.2026
saat ikonu 18:31

Ozan Kabak'tan kariyeriyle ilgili samimi açıklamalar geldi. 25 yaşındaki milli stoper, bir dönem futbola dönemeyeceğini dahi düşündüğünü ifade etti.

Transfer gündemindeki Ozan Kabak'tan samimi açıklamalar: "Galatasaray-Liverpool eşleşmesini takip edeceğim"

0:00 655
Transfer gündemindeki Ozan Kabak'tan samimi açıklamalar: "Galatasaray-Liverpool eşleşmesini takip edeceğim"

TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ OZAN KABAK'TAN TEDAVİ SÜRECİNE DAİR AYRINTILAR

Geçtiğimiz yıldaki çapraz bağ sakatlığını anlatan Ozan Kabak, "Çok kötüydü ve kabullenmesi zordu. İyi bir sezon geçirmiştim ve Almanya’daki Avrupa Şampiyonası’nda oynayacaktım. Almanya benim için çok özel bir ülke, bu yüzden büyük bir hayaldi. Türkiye ilk grup maçını oynadığı gün ben dizimden ameliyat oluyordum. Operasyondan çıktım, hala ilaçların etkisindeydim. Maçı televizyonda görünce ağlamaya başladım. Gözyaşlarımı tutamadım. Gerçekten çok zor bir dönemdi. Kardeşim, benim en iyi arkadaşım. Yürüyemediğim zaman beni taşıdı ve ihtiyacım olan tüm duygusal desteği verdi. Kendime karşı çok dürüst olmak zorundaydım. Bir daha sahalara dönüp dönemeyeceğimi düşündüm. Ağrısız yürüyemiyordum bile. Bir dönem yeniden en üst seviyede profesyonel futbol oynayabileceğim düşüncesi gerçek dışı geliyordu. Kolay değildi ama sahaya geri dönüp bunu başardığınızda his tarif edilemez. Aslında bu süreci yaşadığım için mutluyum; sakatlık nedeniyle değil, bana çok şey kazandırdığı için. Artık daha olgun bir insan ve futbolcuyum. Rehabilitasyon sürecimde 20-30 kitap okudum. Kürk Mantolu Madonna en sevdiğim kitap oldu. Bu kitap bana ilham verdi ve başka bakış açılarını anlamamı sağladı. Kitap bana sahip olduklarımı takdir etmeyi ve bunlardan keyif almamı öğretti." dedi.

Transfer gündemindeki Ozan Kabak'tan samimi açıklamalar: "Galatasaray-Liverpool eşleşmesini takip edeceğim"

OZAN KABAK, LIVERPOOL DÖNEMİNİ VE GALATASARAY EŞLEŞMESİNİ DE DEĞERLENDİRDİ

Röportajın devamında Liverpool'a genç yaşta gitmenin zor olduğuna dikkat çeken Ozan Kabak, "Şanssızdım. Liverpool'daki ilk maçımda Alisson ile talihsiz bir an yaşadık. Ama üç gün sonra Leipzig’e karşı oynadım ve harika bir performansla kazandık. Hata yapsanız bile sahaya çıkıp cesaret göstermek kolay değildir. Liverpool taraftarları çok özel. Ama garip bir zamandı. 20 yaşında başka bir ülkeye gidiyorsunuz, büyük bir baskı var ve Liverpool o dönemde iyi gitmiyordu. Liverpool’da daha uzun süre kalsaydım tüm potansiyelimi gösterebilirdim. Ama bu büyük kulüpte oynayabildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Liverpool ile Galatasaray arasında oynanacak eşleşmeyi de yakından takip edeceğim. Galatasaray beni bugün olduğum oyuncu yaptı, Liverpool ise ismini tüm dünyaya duyuran büyük bir futbolcu haline getirdi. İlginç bir maç olacak." yaklaşımında bulundu.

Transfer gündemindeki Ozan Kabak'tan samimi açıklamalar: "Galatasaray-Liverpool eşleşmesini takip edeceğim"

Sıkça Sorulan Sorular

OZAN KABAK'IN SON DURUMU NASIL?
Bu sezon Hoffenheim ile 17 maça çıkan başarılı savunmacı, 4 gollük de önemli bir skor katkısı sağlamıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Manchester United gündemine Patrice Evra eleştirisi: Eski takım arkadaşları hakkında sert konuştu!
Galatasaray - Liverpool maçı öncesi Okan Buruk'tan kritik açıklamalar: 'Hata payımız yok!'
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.