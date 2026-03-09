Transfer gündemindeki Ozan Kabak'tan samimi açıklamalar: "Galatasaray-Liverpool eşleşmesini takip edeceğim"

Ozan Kabak'tan kariyeriyle ilgili samimi açıklamalar geldi. 25 yaşındaki milli stoper, bir dönem futbola dönemeyeceğini dahi düşündüğünü ifade etti.

TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ OZAN KABAK'TAN TEDAVİ SÜRECİNE DAİR AYRINTILAR

Geçtiğimiz yıldaki çapraz bağ sakatlığını anlatan Ozan Kabak, "Çok kötüydü ve kabullenmesi zordu. İyi bir sezon geçirmiştim ve Almanya’daki Avrupa Şampiyonası’nda oynayacaktım. Almanya benim için çok özel bir ülke, bu yüzden büyük bir hayaldi. Türkiye ilk grup maçını oynadığı gün ben dizimden ameliyat oluyordum. Operasyondan çıktım, hala ilaçların etkisindeydim. Maçı televizyonda görünce ağlamaya başladım. Gözyaşlarımı tutamadım. Gerçekten çok zor bir dönemdi. Kardeşim, benim en iyi arkadaşım. Yürüyemediğim zaman beni taşıdı ve ihtiyacım olan tüm duygusal desteği verdi. Kendime karşı çok dürüst olmak zorundaydım. Bir daha sahalara dönüp dönemeyeceğimi düşündüm. Ağrısız yürüyemiyordum bile. Bir dönem yeniden en üst seviyede profesyonel futbol oynayabileceğim düşüncesi gerçek dışı geliyordu. Kolay değildi ama sahaya geri dönüp bunu başardığınızda his tarif edilemez. Aslında bu süreci yaşadığım için mutluyum; sakatlık nedeniyle değil, bana çok şey kazandırdığı için. Artık daha olgun bir insan ve futbolcuyum. Rehabilitasyon sürecimde 20-30 kitap okudum. Kürk Mantolu Madonna en sevdiğim kitap oldu. Bu kitap bana ilham verdi ve başka bakış açılarını anlamamı sağladı. Kitap bana sahip olduklarımı takdir etmeyi ve bunlardan keyif almamı öğretti." dedi.

OZAN KABAK, LIVERPOOL DÖNEMİNİ VE GALATASARAY EŞLEŞMESİNİ DE DEĞERLENDİRDİ

Röportajın devamında Liverpool'a genç yaşta gitmenin zor olduğuna dikkat çeken Ozan Kabak, "Şanssızdım. Liverpool'daki ilk maçımda Alisson ile talihsiz bir an yaşadık. Ama üç gün sonra Leipzig’e karşı oynadım ve harika bir performansla kazandık. Hata yapsanız bile sahaya çıkıp cesaret göstermek kolay değildir. Liverpool taraftarları çok özel. Ama garip bir zamandı. 20 yaşında başka bir ülkeye gidiyorsunuz, büyük bir baskı var ve Liverpool o dönemde iyi gitmiyordu. Liverpool’da daha uzun süre kalsaydım tüm potansiyelimi gösterebilirdim. Ama bu büyük kulüpte oynayabildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Liverpool ile Galatasaray arasında oynanacak eşleşmeyi de yakından takip edeceğim. Galatasaray beni bugün olduğum oyuncu yaptı, Liverpool ise ismini tüm dünyaya duyuran büyük bir futbolcu haline getirdi. İlginç bir maç olacak." yaklaşımında bulundu.