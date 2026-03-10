Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Yemek siparişinde yeni dönem! Tarih verildi... Kritik gizli ücret detayı

Mart 10, 2026 10:52
1
Yemek siparişinde yeni dönem! Tarih verildi... Kritik gizli ücret detayı

Ticaret Bakanlığı, restoranlarla online yemek siparişi platformları arasındaki mali ilişkileri daha şeffaf hale getirecek yeni düzenlemeyi devreye alıyor. Buna göre platformların restoranlardan aldığı komisyon, kurye ücreti, reklam bedeli ve görünürlük ücretleri artık ayrı ayrı gösterilecek.

İşte yeni düzenlemeden tüm detaylar...

İşte yeni düzenlemeden tüm detaylar...

2
Yemek siparişinde yeni dönem! Tarih verildi... Kritik gizli ücret detayı

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Ticaret Bakanlığı, yemek siparişi platformlarında fiyatları şişiren ve şikâyetlere neden olan komisyon oranlarıyla ilgili yeni kararını devreye alıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte, internetten verilen yemek siparişinde 'gizli ücret' uygulaması sona erecek.

3
Yemek siparişinde yeni dönem! Tarih verildi... Kritik gizli ücret detayı

Buna göre çevrimiçi yemek siparişi platformları, restoranlardan kestikleri komisyon, kurye ücreti, reklam ve görünürlük bedeli gibi tüm kalemleri ayrıntılı şekilde satıcı panelinde gösterecek. Tüketiciler de sipariş ekranında, ödedikleri bedelde satıcının hangi giderlerinin olduğunu takip edebilecek.

4
Yemek siparişinde yeni dönem! Tarih verildi... Kritik gizli ücret detayı

BAKANLIĞA ŞİKAYET YAĞDI 

Yemek siparişi verilen elektronik platformlar yaygınlaşırken, aracı platformların restoranlardan komisyon bedeli, reklam bedeli, kampanya katılım bedeli, kurye hizmet bedeli ve benzeri ücretler kestiği belirtildi.

Ticaret Bakanlığı’na ulaşan şikâyetlerde, yüksek komisyon oranlarının yanı sıra değişken ve karmaşık ücretlendirme ile tahsil edilen bedellere ilişkin açık bilgilendirme yapılmaması öne çıktı. Bunun üzerine Bakanlık, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında kendisine verilen düzenleyici yetkiyi kullanarak yeni bir karar aldı.

5
Yemek siparişinde yeni dönem! Tarih verildi... Kritik gizli ücret detayı

KEYFİ ÜCRET UYGULAMASINA SON 

Yeni karara göre, online yemek siparişi platformları, restoranlardan “asli hizmetler” adı altında keyfi ücretler talep edemeyecek. Elektronik ortamda sipariş alınması, platforma iletilmesi, ödeme süreci ve siparişe ilişkin hizmetler için ayrıca ücret istenemeyecek.

Platformlar, restoranlardan kestikleri komisyon, kurye ücreti, reklam ve görünürlük bedeli gibi tüm kalemleri satıcı panelinde gösterecek. Tüketiciler de sipariş ekranından bu kalemleri takip edebilecek.

6
Yemek siparişinde yeni dönem! Tarih verildi... Kritik gizli ücret detayı

Ticaret Bakanlığı, platformlardaki komisyon hesaplamalarına da yeni düzenleme getirdi. Buna göre, yemeğin fiyatında indirim yoksa komisyon, ürünün ana fiyatı üzerinden hesaplanacak.

Restoran indirim yaparsa komisyon, müşterinin cebinden çıkan fiili tutar üzerinden alınacak.

7
Yemek siparişinde yeni dönem! Tarih verildi... Kritik gizli ücret detayı

SON TARİH 1 NİSAN 

Bakanlık, çevrimiçi yemek siparişi platformlarına yeni kurallara uyum için 1 Nisan’a kadar süre tanıdı. Yeni düzenlemeyle birlikte hem restoranlara yansıtılan maliyetlerin daha şeffaf hale gelmesi hem de tüketicinin sipariş sırasında ödediği bedeli daha net görmesi amaçlanıyor.

