Yemek siparişinde yeni dönem! Tarih verildi... Kritik gizli ücret detayı

KEYFİ ÜCRET UYGULAMASINA SON

Yeni karara göre, online yemek siparişi platformları, restoranlardan “asli hizmetler” adı altında keyfi ücretler talep edemeyecek. Elektronik ortamda sipariş alınması, platforma iletilmesi, ödeme süreci ve siparişe ilişkin hizmetler için ayrıca ücret istenemeyecek.

Platformlar, restoranlardan kestikleri komisyon, kurye ücreti, reklam ve görünürlük bedeli gibi tüm kalemleri satıcı panelinde gösterecek. Tüketiciler de sipariş ekranından bu kalemleri takip edebilecek.