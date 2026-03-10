Alişan’dan yeğeni Eyşan’a duygusal sözler! Doğum gününü kutladı

Sevilen sanatçı, 2021 yılında hayatının en zor anlarından birini yaşamıştı. Kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Bu kayıp Alişan için tarifsiz bir üzüntüye dönüşmüş, uzun bir süre toparlanmakta güçlük çekmişti. Ancak Alişan, kardeşinin geride bıraktığı kızları Eyşan ve Ceylan için ayakta durarak, zor günleri atlatmaya çalıştı.



Özetle

ALİŞAN YEĞENİ EYŞAN’IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI



Abisinin vefatının ardından yeğenlerine şefkatle yaklaşan Alişan, son olarak büyük yeğeni Eyşan’ın doğum gününü kutladı. Instagram hesabından yeğeniyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı, şunları yazdı:



"Amcasının her şeyi doğmuş bugün… O kadar çabuk geçiyor ki seneler… Seni çok seviyorum ve Allah bana nefes verdiği sürece hep yanında olacağım… Senin de bizi her zaman gururlandıracağını biliyorum… Yeni yaşın ve bundan sonraki tüm yaşların sana istediğin her şeyi fazlasıyla versin İnşallah Eyşan’ım… Hep birlikte olacağımız uzun yıllarımız olsun."

ÜNLÜ ŞARKICI DUYGU DOLU ANLAR YAŞAMIŞTI



Öte yandan Alişan geçen günlerde katıldığı bir televizyon programında abisinin emanetleri olan yeğenleri için açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü şarkıcının duygu dolu anları kameralara yansımıştı.

“ACABA YANLIŞ MI YAPIYORUM?”



Alişan sözlerinde şu ifadelere yer vermişti: "Maddi olarak her şeyin üstesinden gelirsin. Ama babasız bir çocuğa onu böyle en az şekilde hissettirmeye çalışmak o çok daha zor. Bazı zamanlar oluyor ki hani onlardan ayrı tatile gitmek psikolojik olarak bazen acaba yanlış mı yapıyorum diye böyle bir seni sevk ediyor."

Ünlü şarkıcı yaptığı açıklamayla sadece sunucuların değil, izleyicilerin de yüreğini burkmuştu.

"KEŞKE DEDİĞİM ÇOK ŞEY VAR"

Alişan geçen aylarda da kardeşi Selçuk Tektaş'ın doğum gününü kutlamıştı. Kardeşiyle olan karesini Instagram hesabında paylaşan ünlü şarkıcı, "Bugün günlerden sensin kardeşim. Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum. Hayat devam ediyor ama sadece zaman geçiyor. Birlikte yapacağımız yarım kalan, keşke dediğim o kadar çok şeyimiz var ki. Fiziken yanımda olmayabilirsin ama kalbimde beynimde hep varsın,hep bizimlesin biliyorum. İyi ki doğmuşsun,iyi ki benim kardeşim olmuşsun canım Selçuk'um." şeklinde yazdığı notla da takipçilerini derinden etkilemişti.