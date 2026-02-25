Alişan kızı Eliz ile Celal Karatüre’nin ilahisini okudu! “Çocuklar sayenizde Allah’ı ağızlarından düşürmüyor”

Ünlü sunucu ve şarkıcı Alişan, kızı Eliz ile son zamanların büyük bir ilgiyle takip edilen sesi ile Celal Karatüre’nin ilahisini seslendirdi. Kızıyla ilahi seslendirdiği anları sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü sanatçı, Celal Karatüre’ye teşekkür etti. Başarılı müzik ve sunuculuk kariyerinin yanı sıra aile hayatı ve özel yaşantısıyla da sık sık gündeme gelen Alişan, bu kez kızıyla ilahi söylediği anlarla magazin gündeminde yerini aldı. İşte Alişan ve kızı Eliz’in ilahi söylediği anlar…

ALİŞAN KIZI ELİZ İLE CELAL KARATÜRE’NİN İLAHİSİNİ OKUDU!

Başarılı müzik kariyeri ve sunucu kişiliğiyle sık sık adından söz ettiren Alişan, bu kez kızı Eliz ile Celal Karatüre’nin ilahisini okudu. Magazin dünyasının gündeminden bir an olsun düşmeyen ünlü şarkıcı, özel yaşantısı ve aile hayatıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Şimdilerde TRT 1 ekranlarında “Alişan ile Hayata Gülümse” programıyla izleyici karşısına çıkan ünlü şarkıcı Alişan, başarılı sunuculuğu ve eğlenceli kişiliğiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Alişan, Ramazan’ın ilk günü gerçekleştirdiği Umre ziyaretiyle gönüllerde taht kurmuştu. Sık sık Umre ziyaretleriyle takipçilerinin beğenisini ve taktirini kazanan Alişan, o anları sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

Ramazan Umresi gerçekleştiren ünlü şarkıcı Alihan, ziyaretine dair fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmış ve şu notu düşmüştü:

“Ramazan Umresi nasip eden Allah’ıma şükürler olsun… Allah isteyen herkese İnşallah nasip etsin… Beni görüp dua eden umrecilerimizden de Allah razı olsun… O kadar içten ve o kadar güzel dualar aldım ki, İnşallah Rabbim yaptığımız tüm ibadetlerin karşılığını bu en güzel ayda kat kat misliyle mükafatlandırsın…”

“ÇOCUKLAR SAYENİZDE ALLAH’I AĞIZLARINDAN DÜŞÜRMÜYOR”

Umre ziyaretiyle adından söz ettiren Alişan, bu kez küçük kızı Eliz ile son zamanların büyük bir ilgiyle takip edilen sesi ile Celal Karatüre’nin ilahisini seslendirdi. Kızıyla ilahi seslendirdiği anları sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü sanatçı, Celal Karatüre’ye teşekkür etti. Kızıyla “Kabede hacılar hu der Allah” ilahisini seslendiren Alişan, paylaşımının altına şu notu düştü:

“Ezberlemiş hepsini okuyor ama babasıyla düet yaptı kızım:) Ne güzel oldu böyle çocuklar sayenizde Allah’ı ağızlarından düşürmüyor… Allah razı olsun sizden”