Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak

Alişan kızı Eliz ile Celal Karatüre’nin ilahisini okudu! “Çocuklar sayenizde Allah’ı ağızlarından düşürmüyor”

Başarılı müzik ve sunuculuk kariyerinin yanı sıra aile hayatı ve özel yaşantısıyla da sık sık gündeme gelen Alişan, kızı Eliz ile Celal Karatüre’nin ilahisini seslendirdi. Ünlü sanatçı o anları sosyal medya hesabından paylaştı. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
25.02.2026
saat ikonu 06:48
|
GÜNCELLEME:
25.02.2026
saat ikonu 06:48

Ünlü sunucu ve şarkıcı Alişan, kızı Eliz ile son zamanların büyük bir ilgiyle takip edilen sesi ile Celal Karatüre’nin ilahisini seslendirdi. Kızıyla ilahi seslendirdiği anları sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü sanatçı, Celal Karatüre’ye teşekkür etti. Başarılı müzik ve sunuculuk kariyerinin yanı sıra aile hayatı ve özel yaşantısıyla da sık sık gündeme gelen Alişan, bu kez kızıyla ilahi söylediği anlarla magazin gündeminde yerini aldı. İşte Alişan ve kızı Eliz’in ilahi söylediği anlar…

ALİŞAN KIZI ELİZ İLE CELAL KARATÜRE’NİN İLAHİSİNİ OKUDU!

Başarılı müzik kariyeri ve sunucu kişiliğiyle sık sık adından söz ettiren Alişan, bu kez kızı Eliz ile Celal Karatüre’nin ilahisini okudu. Magazin dünyasının gündeminden bir an olsun düşmeyen ünlü şarkıcı, özel yaşantısı ve aile hayatıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Alişan kızı Eliz ile Celal Karatüre’nin ilahisini okudu! “Çocuklar sayenizde Allah’ı ağızlarından düşürmüyor”

Şimdilerde TRT 1 ekranlarında “Alişan ile Hayata Gülümse” programıyla izleyici karşısına çıkan ünlü şarkıcı Alişan, başarılı sunuculuğu ve eğlenceli kişiliğiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Alişan kızı Eliz ile Celal Karatüre’nin ilahisini okudu! “Çocuklar sayenizde Allah’ı ağızlarından düşürmüyor”

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Alişan, ’ın ilk günü gerçekleştirdiği Umre ziyaretiyle gönüllerde taht kurmuştu. Sık sık Umre ziyaretleriyle takipçilerinin beğenisini ve taktirini kazanan Alişan, o anları sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

Alişan kızı Eliz ile Celal Karatüre’nin ilahisini okudu! “Çocuklar sayenizde Allah’ı ağızlarından düşürmüyor”

Ramazan Umresi gerçekleştiren ünlü şarkıcı Alihan, ziyaretine dair fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmış ve şu notu düşmüştü:

Alişan kızı Eliz ile Celal Karatüre’nin ilahisini okudu! “Çocuklar sayenizde Allah’ı ağızlarından düşürmüyor”

“Ramazan Umresi nasip eden Allah’ıma şükürler olsun… Allah isteyen herkese İnşallah nasip etsin… Beni görüp dua eden umrecilerimizden de Allah razı olsun… O kadar içten ve o kadar güzel dualar aldım ki, İnşallah Rabbim yaptığımız tüm ibadetlerin karşılığını bu en güzel ayda kat kat misliyle mükafatlandırsın…”

“ÇOCUKLAR SAYENİZDE ALLAH’I AĞIZLARINDAN DÜŞÜRMÜYOR”

Umre ziyaretiyle adından söz ettiren Alişan, bu kez küçük kızı Eliz ile son zamanların büyük bir ilgiyle takip edilen sesi ile Celal Karatüre’nin ilahisini seslendirdi. Kızıyla ilahi seslendirdiği anları sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü sanatçı, Celal Karatüre’ye teşekkür etti. Kızıyla “Kabede hacılar hu der Allah” ilahisini seslendiren Alişan, paylaşımının altına şu notu düştü:

Alişan kızı Eliz ile Celal Karatüre’nin ilahisini okudu! “Çocuklar sayenizde Allah’ı ağızlarından düşürmüyor”

“Ezberlemiş hepsini okuyor ama babasıyla düet yaptı kızım:) Ne güzel oldu böyle çocuklar sayenizde Allah’ı ağızlarından düşürmüyor… Allah razı olsun sizden”

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Alişan önce yalanladı sonra da itiraf etti: Kendime yatırım yapıyorum
Demet Aklın ile Blok3 birbirine girdi! "Teyze" çıkışına Alişan da dahil oldu
ETİKETLER
#alisan
#ramazan
#İlahi
#Elizabeth City State Üniversitesi
#Celal Karatüre
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.