Editor
Editor
 Dilek Ulusan

Demet Aklın ile Blok3 birbirine girdi! "Teyze" çıkışına Alişan da dahil oldu

Blok3 sahne adıyla tanınan rapçi Hakan Aydın ile Demet Akalın birbirine girdi. Blok3'ün Demet Akalın'a "Annemden büyük" demesi üzerine ünlü şarkıcı küplere bindi.

Demet Aklın ile Blok3 birbirine girdi!
Haber Merkezi
10.01.2026
10.01.2026
Rapçi Blok3 lakabıyla tanınan Hakan Aydın, Demet Akalın'ın dinlenme oranlarında söylediği sözler sonrası yaptığı açıklamada "teyze" imasında bulundu. "Annemden büyük" diyen Blok3'e cevap hem Demet Akalın'dan hem de Alişan'dan geldi.

BLOK3: DEMET AKALIN ANNEMDEN BÜYÜK

2. Sayfa'nın haberine göre; Blok3 verdiği cevapta ''Cevap vermek bana yakışmaz çünkü benim annemden büyük, anneannemle falan aynı yaşta. Yani yakalayamaması normal. Konuşulmak için mecbur bana laf atmak zorunda. Ben de ona istediği son bir primini vereyim. Ablamın, teyzemin'' dedi.

Demet Aklın ile Blok3 birbirine girdi! "Teyze" çıkışına Alişan da dahil oldu

BLOK3'TEN DEMET AKALIN'A "TEYZE" ÇIKIŞI

Demet Akalın'ın BLOK3'ün sözlerine sosyal medya üzerinden cevap verdi ''Cevap vermek bana yakışmaz çünkü benim annemden büyük, anneannemle falan aynı yaşta. Yani yakalayamaması normal. Konuşulmak için mecbur bana laf atmak zorunda. Ben de ona istediği son bir primini vereyim. Ablamın, teyzemin'' dedi.

Demet Aklın ile Blok3 birbirine girdi! "Teyze" çıkışına Alişan da dahil oldu

DEMET AKALIN İLE BLOK3 KAVGASINA ALİŞAN DA DAHİL OLDU

Alişan da yakın arkadaşı Demet Akalın'a destek verdi ve “Müzik dijitalleşebilir, çağ değişebilir ama değişmeyen, değişmemesi gereken tek şey saygı olmalı!!! Saygı, saygı, saygı…” dedi.

Demet Aklın ile Blok3 birbirine girdi! "Teyze" çıkışına Alişan da dahil oldu
#Magazin
