Demet Aklın ile Blok3 birbirine girdi! "Teyze" çıkışına Alişan da dahil oldu

Rapçi Blok3 lakabıyla tanınan Hakan Aydın, Demet Akalın'ın dinlenme oranlarında söylediği sözler sonrası yaptığı açıklamada "teyze" imasında bulundu. "Annemden büyük" diyen Blok3'e cevap hem Demet Akalın'dan hem de Alişan'dan geldi.

BLOK3: DEMET AKALIN ANNEMDEN BÜYÜK

2. Sayfa'nın haberine göre; Blok3 verdiği cevapta ''Cevap vermek bana yakışmaz çünkü benim annemden büyük, anneannemle falan aynı yaşta. Yani yakalayamaması normal. Konuşulmak için mecbur bana laf atmak zorunda. Ben de ona istediği son bir primini vereyim. Ablamın, teyzemin'' dedi.

BLOK3'TEN DEMET AKALIN'A "TEYZE" ÇIKIŞI

DEMET AKALIN İLE BLOK3 KAVGASINA ALİŞAN DA DAHİL OLDU

Alişan da yakın arkadaşı Demet Akalın'a destek verdi ve “Müzik dijitalleşebilir, çağ değişebilir ama değişmeyen, değişmemesi gereken tek şey saygı olmalı!!! Saygı, saygı, saygı…” dedi.