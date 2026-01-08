Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Alişan önce yalanladı sonra da itiraf etti: Kendime yatırım yapıyorum

Şarkıcı ve sunucu Alişan, geçtiğimiz günlerde yüzündeki değişimle sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Botoks yaptırdığını itiraf eden Alişan, "Kendime yatırım yapıyorum" dedi.

08.01.2026
08.01.2026
saat ikonu 10:07

Hafta içi her gün ekranda olan Alişan, son görünümüyle sosyal medyanın diline düştü. Kalkık kaşlarıyla dikkat çeken Alişan ilk başta botoks iddialarını yalanlasa da gerçeği sonunda itiraf etti.

ALİŞAN ÖNCE YALANLADI SONRA GERÇEĞİ AÇIKLADI

Sosyal medyada yayılan bir fotoğrafın ardından Alişan'ın yüz hatlarındaki değişim özellikle de kaşlarının kalkık görüntüsü sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Alişan önce yalanladı sonra da itiraf etti: Kendime yatırım yapıyorum

Alişan sosyal medya hesabından ise hakkındaki iddialara cevap verdi. Ünlü şarkıcı fotoğrafını paylaşarak, "Kaşlar düştü sakin olalım, her şey yolunda" notunu düştü.

Alişan önce yalanladı sonra da itiraf etti: Kendime yatırım yapıyorum

ALİŞAN'DAN BOTOKS İTİRAFI

Sonunda botoks yaptırdığını itiraf eden Alişan, "Botoks yaptırdım. Güzel de oldu. Ekran önünde bir insanım ve kendime yatırım yapıyorum, yaşım 50" ifadelerini kullandı.

Alişan önce yalanladı sonra da itiraf etti: Kendime yatırım yapıyorum
Magazin
