Alişan önce yalanladı sonra da itiraf etti: Kendime yatırım yapıyorum

Hafta içi her gün ekranda olan Alişan, son görünümüyle sosyal medyanın diline düştü. Kalkık kaşlarıyla dikkat çeken Alişan ilk başta botoks iddialarını yalanlasa da gerçeği sonunda itiraf etti.

ALİŞAN ÖNCE YALANLADI SONRA GERÇEĞİ AÇIKLADI

Sosyal medyada yayılan bir fotoğrafın ardından Alişan'ın yüz hatlarındaki değişim özellikle de kaşlarının kalkık görüntüsü sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Alişan sosyal medya hesabından ise hakkındaki iddialara cevap verdi. Ünlü şarkıcı fotoğrafını paylaşarak, "Kaşlar düştü sakin olalım, her şey yolunda" notunu düştü.

ALİŞAN'DAN BOTOKS İTİRAFI

Sonunda botoks yaptırdığını itiraf eden Alişan, "Botoks yaptırdım. Güzel de oldu. Ekran önünde bir insanım ve kendime yatırım yapıyorum, yaşım 50" ifadelerini kullandı.