Magazin
Ozan Akbaba'dan yeni reklam anlaşması! Bir günde servet kazanacak

Başrolünde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı Uzak Şehir dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Dizide oynadığı Cihan Albora karakteriyle beğeni toplayan Ozan Akbaba yaptığı yeni reklam anlaşmasıyla ise servet kazanacak.

Ozan Akbaba'dan yeni reklam anlaşması! Bir günde servet kazanacak
Çekimleri Mardin'de gerçekleşen Uzak Şehir dizisinde Cihan Albora karakteriyle beğeni toplayan Ozan Akbaba yeni reklam anlaşmasıyla servet kazanacak. Akbaba, bir konut finansmanı markasının yüzü oldu. Akbaba'nın bu reklamdan 30 milyon TL kazanacağı öğrenildi.

OZAN AKBABA 30 MİLYON TL'YE REKLAM ANLAŞMASI İMZALADI

Umut Ünver'in haberine göre, Ozan Akbaba bir konut finansmanı markasının yüzü oldu. Ünlü oyuncunun, çekimlerine başlanan reklam filminden 30 milyon TL kazanacağı öğrenildi. Akbaba'nın yer alacağı kampanyanın, önümüzdeki dönemde televizyon ve dijital platformlarda geniş kapsamlı olarak yayınlanması bekleniyor.

Ozan Akbaba'dan yeni reklam anlaşması! Bir günde servet kazanacak

OZAN AKBABA YAZ AYINDA DA ÇALIŞTI

Ozan Akbaba 2025 yılında 3 farklı rol ile seyircisinin karşısına çıktı. Uzak Şehir’de Cihan Albora karakteriyle yer alan Ozan Akbaba ‘Bak Postacı Geliyor ’filminde Postacı Osman ile seyircisinin karşısına çıktı. Oyuncu son olarak ise GoTürkiye tanıtım filminde Selim karakteriyle yer aldı.

Ozan Akbaba'dan yeni reklam anlaşması! Bir günde servet kazanacak
