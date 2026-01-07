Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın davalık oldu! Necla Nazır'ın ismi kullanıldı

Merhum Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın, kiracı olarak bulunduğu Bebek'teki bir kafeyi mal sahibinden izinsiz devretmeye çalıştığı için mahkemelik oldu. İşletmenin sahibi Suat Demir, mülkün Aydın tarafından yalan ve yanlış bilgilerle devir edilmek istendiğini söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın davalık oldu! Necla Nazır'ın ismi kullanıldı
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
07.01.2026
saat ikonu 15:40
|
GÜNCELLEME:
07.01.2026
saat ikonu 15:40

Bebek'teki bir kafe işletmesiyle ilgili olarak merhum Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın ile mahkemelik olan Suat Demir konuyla ilgili konuştu. Demir, sahibi olduğu mülkün Aydın tarafından yalan ve yanlış bilgilerle devir edilmek istendiğini söyledi.

FERDİ TAYRFUR'UN DAMADI DAVALIK OLDU

Mülk sahibi Suat Demir, "Bu gayrimenkul bizim ailemizin. Aynı zamanda Bebek'te gayrimenkul işiyle meşgulüz. Bundan 6 yıl evvel bir işletmeyi şirket üzerine kontrat yapılarak vermiştik. Bu kontrat şirket üzerine olduğu için bizim haberimiz olmadan başka kişilere iki kez devrediliyor. Ve en son devir edilen kişi de Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur. Bu konuyla daha çok damatları Muhammet Aydın ilgileniyor. Bizim gayrimenkulün devredilmesine ilişkin ilan yayınlanıyor. Bu ilandaki bilgiler kira rakamı ve süresi dâhil yalan yanlış bilgilerle insanlara servis edildiğini görüyoruz. Mal sahibi olarak, benim onay vermeme rağmen 4 milyon 250 bin Türk lirası devir ücreti ve 10 + 10 yıl gibi bir kira süresi yayınlanmaktadır. Ayrıca bu mülkün şu anda devir hakkı da bulunmamaktadır. Bizim avukatımız gerekli işlemleri hukuki yoldan yapıyor" dedi.

Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın davalık oldu! Necla Nazır'ın ismi kullanıldı

Bilgi kısmında Muhammet Aydın'ın kayınvalidesi Necla Nazır'ın isminin geçtiğini belirten Suat Demir, "En son ilanda Necla Nazır hanımın ismini kullanılmış. İlandaki telefon numarası ise başka bir kişiye aittir. Ben bununla ilgili Necla hanımı aradım; "Benim bu konudan haberim yok" dedi. Herhalde damadı koymuş diye düşünüyorum. 30 yıldır bu sektördeyim ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum" dedi.

Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın davalık oldu! Necla Nazır'ın ismi kullanıldı

Necla Nazır, konuyla ilgili kendisine gelen sorulara; "Haberim yok. Muhammet beyin yönlendirmesiyle olan işler. Hukuki yollarla herkes bunun cevabını verecek, süreç devam ediyor. Maalesef böyle olmasını istemezdim" dedi.

Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın davalık oldu! Necla Nazır'ın ismi kullanıldı

Suat Demir, sözlerinin devamında ise, "Gayri yasal bir devir etme işlemi söz konusudur. Devir aldıklarında kafeye gittim görüştüm. Muhammet bey; "Ben hukukçuyum her şeyi biliyorum" dedi. Biliyorsa buyursun istediği gibi yapsın. CİMER'e de şikâyette bulunduk. Evraklarımla bu yapılan haksızlığı kanıtlama şansımız da var. Geçtiğimiz günlerde Necla Nazır hanım beni arayıp arayı bulmaya çalıştı. Ben de iyi yaklaşım gösterdim. "Bırakın kontratı bitirelim. Siz yolunuza biz yolumuza'" dedik ancak damat bey ısrarla oradan bir para alıp çıkmanın peşinde. Yalan yanlış bilgilerle insanları nereye kadar kandırabilirsin? Kira; 130 bin TL, 90 bin TL yazılmış. Mekân 120 kişilik yazılmış ancak o kadar bir kapasitesi yok. İlandaki her şey yalandır. Suçu günahı olmayan kişiler buna aldanıp sıkıntı yaşamasın. Bebek'te bir kafe, imkânları da iyi deyip yanılgıya düşebilirler. Mal sahibi olarak hakkımı arıyorum" dedi.

ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.