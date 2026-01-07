Menü Kapat
Magazin
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız'dan ayet paylaşımı

Ünlülere ve fenomenlere yapılan uyuşturucu operasyonunda test sonuçları belli oldu. Mümine Senna Yıldız da test sonucu pozitif çıkanlar arasında yer aldı. Test sonucu pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız'ın test sonucunun ardından sosyal medyadaki ilk paylaşımı ise bir ayet oldu.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Mümine Senna Yıldız'ın test sonuçları pozitif çıktı. Yıldız'ın test sonuçlarının ardından ilk paylaşımı ise ayet oldu.

UYUŞTURUCU TESTİ SONUCU POZİTİF ÇIKAN MÜMİNE SENNA YILDIZ'DAN İLK PAYLAŞIM GELDİ

Test sonucu pozitif çıkanlar arasında sosyal medya fenomeni Mümine Senna Yıldız da yer aldı. Sosyal medyada 17 binden fazla takipçisi bulunan Yıldız, uyuşturucu testi sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Hicr Suresi 97. ayetini paylaşan Yıldız paylaşımında, "Yemin olsun onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını çok iyi biliyoruz" ifadelerine yer verdi.

MÜMİNE SENNA YILDIZ KİMDİR?

Oyuncu olan Mümine Senna Yıldız, aynı zamanda sosyal medyada da içerik üretiyor. Sosyal medyada 18 bine yakın takipçisi bulunan Mümine Senna Yıldız, ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.

