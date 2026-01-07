Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız'dan ayet paylaşımı

Kategoriler
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Mümine Senna Yıldız'ın test sonuçları pozitif çıktı. Yıldız'ın test sonuçlarının ardından ilk paylaşımı ise ayet oldu.
Test sonucu pozitif çıkanlar arasında sosyal medya fenomeni Mümine Senna Yıldız da yer aldı. Sosyal medyada 17 binden fazla takipçisi bulunan Yıldız, uyuşturucu testi sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Hicr Suresi 97. ayetini paylaşan Yıldız paylaşımında, "Yemin olsun onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını çok iyi biliyoruz" ifadelerine yer verdi.
Oyuncu olan Mümine Senna Yıldız, aynı zamanda sosyal medyada da içerik üretiyor. Sosyal medyada 18 bine yakın takipçisi bulunan Mümine Senna Yıldız, ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.