Magazin
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Partneri Yağmur Yüksel'e tavırları tepki toplayan Barış Baktaş'tan cevap

Kan Çiçekleri dizisinin kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Dizinin başrol oyuncusu Barış Baktaş'ın partneri Yağmur Yüksel'e tavrına ise tepki yağdı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Barış Baktaş, "Görüntüde de karşımdaki kadın partnerime değil, arkaya bakarak konuştuğum çok açık ve nettir" dedi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.01.2026
09:53
|
GÜNCELLEME:
08.01.2026
09:53

Başrolünde Yağmur Yüksel, Barış Baktaş, Selinay Taşol ve Ekrem Aral Tuna'nın yer aldığı Kan Çiçekleri dizisi hafta içi her gün seyircisiyle buluştu. Final yapan dizinin kamera arkası görüntüleri ise sosyal medyayı salladı. Kamera arkası görüntülerinde Barış Baktaş'ın partneri Yağmur Yüksel'e "Gel bin artist, gel bin" dediği iddia edildi. Barış Baktaş iddialara sosyal medya üzerinden cevap verdi.

BARIŞ BAKTAŞ'A TEPKİ YAĞDI

At çiftliğindeki sahnede ise Barış Baktaş'ın Yağmur Yüksel'e olan sert tavrına tepki yağdı. Baktaş’ın “Gel buraya artist” sözleri hayranları kızdırdı.

Partneri Yağmur Yüksel'e tavırları tepki toplayan Barış Baktaş'tan cevap

Barış Baktaş sosyal medyada yayılan videosu için, "Bugün pek çok sosyal medya sayfası, bu videonun öncesini ve sonrasını bilmeden, sadece birkaç saniyeye dayanarak hakkımda öz benliğime aykırı söylemler içeren paylaşımlar yapmış... ​Ata binme sahnesinde arkadan gelen ses, ekibimizden çok sevdiğim bir arkadaşımıza aitti. Her ne kadar kötü niyetli olmasa da "boş boş işler" gibi bir tabir kullanıyor (bu durum videoda net bir şekilde duyuluyor)" dedi.

Partneri Yağmur Yüksel'e tavırları tepki toplayan Barış Baktaş'tan cevap

Olayın şakadan ibaret olduğunu belirten Baktaş, "​Benim "Gel bin artist, gel bin" cevabım da tamamen set içi şakalaşma ve yılların verdiği samimiyetten kaynaklıdır. :) Görüntüde de karşımdaki kadın partnerime değil, arkaya bakarak konuştuğum çok açık ve nettir! ​Bu sözler; kadrajda önde görünen ya da görünmeyen hiçbir kadın arkadaşımıza söylenmiş değildir, OLAMAZ da! Saygının olmadığı bir dili ne sette ne de hayatımda kabul ederim. Kamera açısı şakayı başka bir yere taşıdı, olay tamamen bundan ibaret. Sette daima bol kahkahalı ve saygılı bir ortamda çalıştık. Bu vesileyle yanlış anlaşılmalara bir açıklık getirmiş olayım. Sevgiler..." dedi.

Partneri Yağmur Yüksel'e tavırları tepki toplayan Barış Baktaş'tan cevap
Ozan Akbaba'dan yeni reklam anlaşması! Bir günde servet kazanacak
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız'dan ayet paylaşımı
#Magazin
