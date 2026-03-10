Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan’ın görevi 23 Mart 2026 tarihinde sona erecek. Gökcan'ın yerine gelecek ismi belirlemek için seçim yapıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ AYM Başkanvekilli değişti! Hasan Tahsin Gökcan’ın yerine İrfan Fidan seçildi Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan'ın görev süresinin sona ermesiyle yapılan seçimde İrfan Fidan yeni Başkanvekili olarak belirlendi. Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan'ın görevi 23 Mart 2026 tarihinde sona erecektir. Gökcan'ın yerine Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine İrfan Fidan seçilmiştir. İrfan Fidan, 23 Ocak'ta Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi Hakimi olarak atanmış ve 25 Ocak 2021 tarihinde göreve başlamıştır. Fidan daha önce İstanbul Başsavcı Yardımcılığı ve İstanbul Başsavcılığı görevlerinde bulunmuştur. 1997 yılında Ankara'da stajyer hakim olarak kamu görevine başlamıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 146. maddesi ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 12. maddesi uyarınca bugün gerçekleştirilen Genel Kurul’da yapılan seçimde; Gökcan'ın yerine Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine İrfan Fidan seçildi.

İRFAN FİDAN KİMDİR?

15 Temmuz 1974'te Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğan İrfan Fidan; ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Ordu'da tamamladı. 1992 yılında kaydolduğu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1996 yılında mezun oldu. 1997 yılında Ankara'da stajyer hakim olarak kamu görevine başladı. 1999 yılındaki staj dönemi başarıyla tamamlandı ve ardından sırasıyla Kayseri-Akkışla, Erzurum-Aşkale, Zonguldak-Çaycuma, Hatay-Dörtyol, İstanbul-Şişli ve İstanbul'da savcı olarak görev yaptı. 2012 yılında Terörle Mücadele Kanunu'nun 10. maddesi olarak görevlendirilen savcı atandı.

2020'DE ANAYASA MAHKEMESİ HAKİMİ OLARAK ATANDI

16 Ocak 2015 ile 26 Temmuz 2016 arasında İstanbul Başsavcı Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Daha sonra 27 Kasım 2020 tarihine kadar İstanbul Başsavcılığı görevini yaptı. 27 Kasım 2020 tarihinde Yargıtay atandı. 23 Ocak'ta Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi Hakimi olarak atandı. 2021 yılında seçildi ve 25 Ocak 2021 tarihinde göreve başladı. İrfan Fidan evli ve iki çocuk babasıdır.