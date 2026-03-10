Araç alacaklar dikkat: Yeni çip krizi kapıda

Diplomasi devrede ama çözüm yok

Krizin büyümesini önlemek için hem Pekin hem de Lahey yönetimi devreye girdi. Avrupa Birliği kurumları da tarafları arabuluculuk yoluyla uzlaşmaya teşvik etmeye çalıştı.

Ancak şu ana kadar yapılan girişimler iki taraf arasındaki çıkmazı aşmaya yetmiş değil. Küresel otomotiv üreticileri ise gelişmeleri yakından izliyor; çünkü yarı iletken tedarikinde yaşanabilecek yeni bir kırılma, üretim hatlarını yeniden yavaşlatabilir.