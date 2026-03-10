Menü Kapat
Araç alacaklar dikkat: Yeni çip krizi kapıda

Mart 10, 2026 11:07
1
Araç alacaklar dikkat: Yeni çip krizi kapıda

Küresel yarı iletken tedarik zincirinde yeni bir gerilim baş gösteriyor. Çin, Hollandalı çip üreticisi Nexperia ile Çin’deki birimi arasında büyüyen anlaşmazlığın özellikle otomotiv sektöründe yeni bir çip krizine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Küresel teknoloji ve otomotiv sektörünü yakından ilgilendiren yarı iletken cephesinde tansiyon yeniden yükseliyor. Çin Ticaret Bakanlığı, Hollandalı çip üreticisi Nexperia ile şirketin Çin’deki iştiraki arasında yaşanan gerilimin büyümesi halinde küresel yarı iletken üretim ve tedarik zincirinin ciddi şekilde etkilenebileceğini açıkladı.

2
Araç alacaklar dikkat: Yeni çip krizi kapıda

Bakanlığa göre özellikle otomotiv sektöründe yoğun şekilde kullanılan Nexperia çiplerinin üretiminde yaşanabilecek bir aksama, dünya genelindeki araç üretimini yeniden sekteye uğratabilir. Çinli yetkililer, olası bir tedarik krizinin sorumluluğunun ise Hollanda tarafına ait olacağını savundu.

Krizin arkasındaki sahiplik tartışması

Gerilimin temelinde ise şirketin sahiplik yapısı bulunuyor. Nexperia daha önce Çin merkezli Wingtech tarafından kontrol ediliyordu. Ancak Hollanda’da yürütülen müdahale ve hukuki süreçlerin ardından bu kontrol kaldırıldı ve şirketin yönetim yapısı değiştirildi.

3
Araç alacaklar dikkat: Yeni çip krizi kapıda

Bu gelişme Pekin’de rahatsızlık yaptı. Çin yönetimi Ekim ayında Çin’de üretilen Nexperia çiplerine ihracat kontrolleri getirdi. Otomotiv sektöründe yaygın kullanılan bu yarı iletkenler nedeniyle söz konusu karar, küresel araç üretiminde dalgalanmalara yol açtı.

Her ne kadar diplomatik temaslar tedarik baskısını bir ölçüde hafifletmiş olsa da şirketin Hollanda’daki merkezi ile Çin’deki birimi arasındaki anlaşmazlık çözülebilmiş değil.

4
Araç alacaklar dikkat: Yeni çip krizi kapıda

Şirket içindeki çatışma büyüyor

Son gelişmeler ise gerilimin daha da tırmandığını gösteriyor. Nexperia’nın Çin’deki paketleme birimi, Hollanda merkezinin ülkedeki çalışanların ofis hesaplarını devre dışı bıraktığını açıkladı. Çin tarafı bu adımın şirket içi iletişimi zorlaştırdığını savunuyor.

Hollanda’daki yönetim ise bu müdahaleyi reddetmedi ancak üretimi etkilediği yönündeki iddiaları kabul etmiyor.

Wingtech’in kontrolünün kaldırılmasının ardından Nexperia’nın Çin’deki birimi, Eylül ayında Hollanda merkezinden bağımsız olduğunu ilan etmişti. O tarihten bu yana taraflar karşılıklı suçlamalarda bulunurken Hollanda yönetimi ayrıca Çin’deki tesise wafer yani yarı iletken plaka tedarikini de askıya aldı.

5
Araç alacaklar dikkat: Yeni çip krizi kapıda

Diplomasi devrede ama çözüm yok

Krizin büyümesini önlemek için hem Pekin hem de Lahey yönetimi devreye girdi. Avrupa Birliği kurumları da tarafları arabuluculuk yoluyla uzlaşmaya teşvik etmeye çalıştı.

Ancak şu ana kadar yapılan girişimler iki taraf arasındaki çıkmazı aşmaya yetmiş değil. Küresel otomotiv üreticileri ise gelişmeleri yakından izliyor; çünkü yarı iletken tedarikinde yaşanabilecek yeni bir kırılma, üretim hatlarını yeniden yavaşlatabilir.

