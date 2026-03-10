Patriot Hava Savunma Sistemi nedir, özellikler neler? Patriot Hava Sistemi ve S400 arasındaki farklar! İşte, Patriot kullanan ülkeler

Patriot sisteminin geliştiricisi olarak ABD, bu sistemi kendi ordusunda hem ana kıta savunması hem de yurt dışındaki üslerin korunması için aktif olarak kullanıyor. NATO bünyesindeki sorumlulukları kapsamında Almanya’da uzun süredir Patriot Hava Sistemi’ni kullanmaya devam ediyor. Almanya’nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Hollanda, Polonya, İsrail, Kuveyt, Romanya, İspanya, İsveç, Tayvan, Ürdün, Yunanistan gibi ülkelerde Patriot hava savunma sistemi bulunmaktadır. Mobil olarak konuşlandırılabilen Patriot savunma sistemi Türkiye’nin de envanterinde bulunmaktadır. Peki Patriot füzesi nedir, özellikleri neler? İşte, Patriot hava sistemi hakkında bilinenler…

PATRİOT HAVA SAVUNMA SİSTEMİ NEDİR?

İlk olarak 1980 yıllarda kullanılmaya başlayan ve geliştirmelerle birlikte günümüzde de önemli savunma sistemlerinden birisi olan Patriot füzeleri, birbirine entegre olarak çalışan birkaç ana unsurdan oluşmaktadır. Patriot’Un en önemli bileşenlerinden birisi gelişmiş radar sistemleridir. Patriot sisteminin etkin menzili yaklaşık 150 kilometreye kadar çıkmaktadır. Bu, geniş alanları koruma altına almak için oldukça etkili bir menzildir.

Patriot sistemi, çok işlevli radarları sayesinde aynı anda birçok hedefi tespit edip izleyebilme kapasitesine sahiptir. Özellikle yüksek hızlı balistik füzeler ve seyir füzelerine karşı bu radar sistemleri önemli bir avantaj sağlar.

AN/MPQ-53 radarı, hedef tespiti ve izleme görevini üstlenirken; AN/MPQ-65 ise daha gelişmiş kabiliyetiyle balistik füzelere karşı daha etkili izleme ve takip sağlar. Her bir Patriot fırlatıcısı dört adede kadar füze taşıyabilir, bu fırlatıcılar, radar ve komuta merkeziyle entegre olarak çalışarak hedefe füze yönlendirme görevini yerine getirir. Patriot sistemi, entegre bir hava savunma yapısı içinde çok katmanlı savunmanın bir parçası olarak çalışabilir. Yani, Patriot, daha uzun menzilli sistemlerle birlikte kullanıldığında daha geniş bir savunma ağı sunar.

S400 VE PATRİOT ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

S-400 400 km'ye kadar daha uzun menzil ve 360 derece radar kapsama alanı sunarken, Patriot PAC-3 MSE 160 km menzilli nokta savunmasına odaklanır ve füzeleri "hit-to-kill" (doğrudan çarpma) yöntemiyle imha eder.

PATRİOT SAVUNMA SİSTEMİ OLAN ÜLKELER HANGİLERİ?

Patriot sistemlerinin geliştiricisi olan ABD, aktif olarak Patriot hava sistemini kullanmaya devam etmektedir. Almanya, NATO bünyesindeki görevleri kapsamında Patriot sistemlerini uzun süredir kullanıyor. Doğu Avrupa’daki NATO sınırlarının kullanılması için Polonya ve Litvanya gibi ülkelerde konuşlandırıldığı biliniyor.

Benzer şekilde Japonya, Kuzey Kore’nin balistik füze tehdidine karşı Patriot sistemini kritik önemde görürken Tokyo ve çevresi ile önemli sanayi bölgelerinde bu sistemi aktif olarak kullanıyor.

Güney Kore, Kuzey Kore’den geldirecek olası füze saldırılarına karşı Patriot sistemini önemli bir kalkan olarak görüyor.

Bunun yanı sıra Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Hollanda, Polonya, İsrail, Kuveyt, Romanya, İspanya, İsveç, Tayvan, Ürdün, Yunanistan Patriot Hava sistemini kullanıyor.

MSB’DEN PATRİOT AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “ Hava sahamızın korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot sistemi Malatya'da konuşlandırılmaktadır.” ifadeleri yer aldı.

"Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği için gerekli tedbirler alınmakta, NATO ve müttefiklerimizle danışmalarda bulunulmaktadır. Milli düzeyde aldığımız tedbirlere ilave olarak NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirleri artırılmıştır. Bu kapsamda, hava sahamızın korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot Sistemi Malatya'da konuşlandırılmaktadır. Savunma ve güvenlik kapasitesini en üst düzeyde muhafaza eden ülkemiz, NATO ve müttefiklerimizle işbirliği ve istişare içinde gelişmeleri değerlendirmeye, bölgesel barış ve istikrar için gayret göstermeye devam edecektir."