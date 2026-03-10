Celal Karatüre, davet için istediği ücretle tepki toplamıştı: Yaşar İpek'ten destek gecikmedi!

Kabede Hacılar Hu Der Allah ilahisiyle dünyayı kasıp kavuran Celal Karatüre, milyonların gönlünde taht kurarak rekor üstüne rekor kırdı. 7'den 70'e herkesin dilinde olan, boş bir anda bile akıllarda dolaşan meşhur ilahi sonrası ünü dünya çapına ulaşan Celal Karatüre, artık yolda yürürken bile zorluk yaşamaya başladı. Ünlü sanatçı Abdurrahman Önül ile beraber yaptığı sürpriz düetle ününü zirveye çıkaran Celal Karatüre, gündemden ismini düşürmez iken magazin dünyasında en son davetlere katılım için istediği ücret miktarı ile konuşulmuştu. Evlerde, sokaklarda, caddelerde, okullarda yankılanmaya başlayan 'Kabede Hacılar Hu Der Allah' ilahisini söyleyen Celal Karatüre'ye ünlüler camiasının kıymetli isimlerinden olan Yaşar İpek tarafından destek geldi.

CELAL KARATÜRE, TEPKİLERE RAĞMEN MİLYONLARIN SEVGİSİNİ KAZANDI!

Yaklaşık altı- yedi ay öncesinde küçücük çocukların bile dilinde, sözleriyle tepki çeken 'Hav Hav' şarkısı yer alıyor iken, adeta bu nesile dur diyerek onların bu halinden eser bırakmayan Celal Karatüre, büyük küçük demeden herkesin dilinde 'Allah' dedirtti.

Ünü Japonya'da Bilboardlara ulaşacak kadar dünyaya yayılan Celal Karatüre'nin ilahisi kısa zamanda herkes tarafından ezberlendi ve dilden dile dolandı.

Ününü hazmedemeyen bazı kesimler Celal Karatüre'yi karalamak için türlü bahaneler öne sürse de Celal Karatüre'nin samimiyeti, duruşu ve içtenliği milyonların gönlünde yer edinmesine sebep oldu.

REKLAM ÜCRETLERİNDE İSTEDİĞİ RAKAMLARLA TEPKİ ÇEKEN CELAL KARATÜRE'YE YAŞAR İPEK'TEN DESTEK!

Kabede Hacılar Hu der Allah videosuyla sosyal medyayı sallayan Celal Karatüre en son davetlerden talep ettiği ücret miktarı ile gündeme gelmişti.

Ünlüler camiasının güçlü isimlerinden olan şarkıcı Yaşar İpek, Celal Karatüre'yi destekleyerek, şu açıklamada bulundu:

"Televizyonda sürekli aynı insanları görmekten sıkılmadık da yılda bir kere Allah'ın yolunu gösterenlerde mi sıkıldık. Bırakın ne para alıyorlarsa alsınlar, belki dinleye dinleye adam olunur. İmanın yolunu gösteren herkesten Allah razı olsun!"