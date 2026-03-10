Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Celal Karatüre, davet için istediği ücretle tepki toplamıştı: Yaşar İpek'ten destek gecikmedi!

Kabe'de Hacular Hu Der Allah ilahisi dünyaya yayılan Celal Karatüre'nin kendisiyle program yapmak için 500 bin TL istediği iddialarına yönelik çıkan tepkiler için Yaşar İpek'ten destek geldi. 'Bırakın ne para alıyorlarsa alsınlar, belki dinleye dinleye adam olunur.' sözleriyle istenilen rakamı yersiz bulmayan Yaşar İpek, Karatüreyi savundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Celal Karatüre, davet için istediği ücretle tepki toplamıştı: Yaşar İpek'ten destek gecikmedi!
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
10.03.2026
saat ikonu 12:17
|
GÜNCELLEME:
10.03.2026
saat ikonu 12:17

Kabede Hacılar Hu Der Allah ilahisiyle dünyayı kasıp kavuran Celal Karatüre, milyonların gönlünde taht kurarak rekor üstüne rekor kırdı. 7'den 70'e herkesin dilinde olan, boş bir anda bile akıllarda dolaşan meşhur ilahi sonrası ünü dünya çapına ulaşan Celal Karatüre, artık yolda yürürken bile zorluk yaşamaya başladı. Ünlü sanatçı Abdurrahman Önül ile beraber yaptığı sürpriz düetle ününü zirveye çıkaran Celal Karatüre, gündemden ismini düşürmez iken magazin dünyasında en son davetlere katılım için istediği ücret miktarı ile konuşulmuştu. Evlerde, sokaklarda, caddelerde, okullarda yankılanmaya başlayan 'Kabede Hacılar Hu Der Allah' ilahisini söyleyen Celal Karatüre'ye ünlüler camiasının kıymetli isimlerinden olan Yaşar İpek tarafından destek geldi.

CELAL KARATÜRE, TEPKİLERE RAĞMEN MİLYONLARIN SEVGİSİNİ KAZANDI!

Yaklaşık altı- yedi ay öncesinde küçücük çocukların bile dilinde, sözleriyle tepki çeken 'Hav Hav' şarkısı yer alıyor iken, adeta bu nesile dur diyerek onların bu halinden eser bırakmayan Celal Karatüre, büyük küçük demeden herkesin dilinde 'Allah' dedirtti.

Celal Karatüre, davet için istediği ücretle tepki toplamıştı: Yaşar İpek'ten destek gecikmedi!

Ünü Japonya'da Bilboardlara ulaşacak kadar dünyaya yayılan Celal Karatüre'nin ilahisi kısa zamanda herkes tarafından ezberlendi ve dilden dile dolandı.

Celal Karatüre, davet için istediği ücretle tepki toplamıştı: Yaşar İpek'ten destek gecikmedi!

Ününü hazmedemeyen bazı kesimler Celal Karatüre'yi karalamak için türlü bahaneler öne sürse de Celal Karatüre'nin samimiyeti, duruşu ve içtenliği milyonların gönlünde yer edinmesine sebep oldu.

Celal Karatüre, davet için istediği ücretle tepki toplamıştı: Yaşar İpek'ten destek gecikmedi!

REKLAM ÜCRETLERİNDE İSTEDİĞİ RAKAMLARLA TEPKİ ÇEKEN CELAL KARATÜRE'YE YAŞAR İPEK'TEN DESTEK!

Kabede Hacılar Hu der Allah videosuyla sosyal medyayı sallayan Celal Karatüre en son davetlerden talep ettiği ücret miktarı ile gündeme gelmişti.

Celal Karatüre, davet için istediği ücretle tepki toplamıştı: Yaşar İpek'ten destek gecikmedi!

Ünlüler camiasının güçlü isimlerinden olan şarkıcı Yaşar İpek, Celal Karatüre'yi destekleyerek, şu açıklamada bulundu:

Celal Karatüre, davet için istediği ücretle tepki toplamıştı: Yaşar İpek'ten destek gecikmedi!

"Televizyonda sürekli aynı insanları görmekten sıkılmadık da yılda bir kere Allah'ın yolunu gösterenlerde mi sıkıldık. Bırakın ne para alıyorlarsa alsınlar, belki dinleye dinleye adam olunur. İmanın yolunu gösteren herkesten Allah razı olsun!"

Celal Karatüre, davet için istediği ücretle tepki toplamıştı: Yaşar İpek'ten destek gecikmedi!
ETİKETLER
#İlahi
#Yaşar İpek
#Celal Karatüre
#Abdurrahman Önül
#Kabe'de Hacılar Hu Der Allah
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.