Konya'da deprem oldu! Kandilli ve AFAD sarsıntının büyüklüğünü duyurdu

Kandilli Rasathanesi'nden alına son verilere göre, Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde saat 9.59'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.
https://x.com/Kandilli_info/status/2031627691225424049?s=20
AFAD ise yaptığı açıklamada, depremin merkez üssünü Ankara'nın Haymana ilçesi olarak açıkladı. 3.9 büyüklüğünde meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.