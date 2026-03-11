Konya'da deprem oldu! Kandilli ve AFAD sarsıntının büyüklüğünü duyurdu

Kandilli Rasathanesi'nden alına son verilere göre, Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde saat 9.59'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD MERKEZ ÜSSÜNÜ ANKARA OLARAK AÇIKLADI

AFAD ise yaptığı açıklamada, depremin merkez üssünü Ankara'nın Haymana ilçesi olarak açıkladı. 3.9 büyüklüğünde meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

