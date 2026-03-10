TOKİ İstanbul kura çekimine katılmaya hak kazananlar listesi 2026! TOKİ İstanbul’da hangi ilçelere kaç konut yapacak?

TOKİ’nin en fazla konut yapacağı il olan İstanbul’da heyecanlı bekleyiş sona erdi. TOKİ İstanbul konut kura çekimi takvimi henüz belli olmazken kategorilere göre kuraya katılmaya hak kazananlar belli oldu. TOKİ 500 bin konut kampanyasında kura çekimleri il il devam ediyor. Kura çekimi, TOKİ’nin kurumsal hesabından canlı olarak yayımlanıyor. Kura çekiminin ardından ise asıl listeler hak sahipleri için yayımlanıyor. TOKİ İstanbul kura çekimi tamamlandıktan sonra hak sahipleri belirlenen bankalarda konut sözleşmelerini imzalayacak ve taksit ödemelerine başlayacak. İstanbul’da yapılacak konutlar için başvuru yapan adaylar ise kuraya katılmaya hak kazanıp kazanmadığını araştırıyor. Peki 2026 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte, TOKİ İstanbul kura çekimine katılmaya hak kazananlar…

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİNE KATILMAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ 2026

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 500 bin konut kampanyasında İstanbul’da kura çekimi gerçekleştirilecek.

Vatandaşlar, konut kampanyasına yoğun ilgi gösterirken farklı şehirlerde yaklaşık 3 milyondan fazla aday, başvuru şartlarını sağlamadığı için kura çekimine katılmaya hak kazanamamıştı.

TOKİ İstanbul’da kura çekimine katılmaya hak kazanan adayları liste liste şeklinde duyurdu. İstanbul’da kura çekimleri şehit kategorisi, engelli kategorisi, emekli kategorisi, genç kategorisi, üç çocuk ve üzeri kategorisi ile diğer kategorisi kura çekimi olarak yapılacak. Kuraya çekimine katılmaya hak kazananlar aşağıdaki bağlantılar üzerinden doğrudan sorgulama yapabilirler.

ŞEHİT KATEGORİSİ KURA LİSTESİ

ENGELLİ KATEGORİSİ KURA LİSTESİ

EMEKLİ KATEGORİSİ KURA LİSTESİ

GENÇ KATEGORİSİ KURA LİSTESİ

ÜÇ ÇOCUK VE ÜZERİ KATEGORİSİ KURA LİSTESİ

BAŞVURU NUMARASINA GÖRE KURA LİSTELERİ

TOKİ İSTANBUL BAŞVURUSU REDDEDİLENLER LİSTESİ BELLİ OLDU

TOKİ 500 bin konut kampanyasında gelir, başvuru türü, ikametgah, gelir gibi şartları sağlamayan adaylar, kura çekimlerine katılamayacak. TOKİ tarafından yapılan açıklamada sosyal konut kampanyasına yaklaşık 8 milyon 800 bin başvuru yapılırken yaklaşık 3 milyon adayın başvurusu kabul edilmemişti. İstanbul ili için başvurusu reddedilenler listesi belli oldu.

TOKİ İSTANBUL BAŞVURUSU REDDEDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ İSTANBUL’DA HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Ankara, İzmir gibi şehirlerde ilçe ilçe konut dağılımı kura çekimi öncesinde belli olmuştu. İstanbul’da ise konut yapılacak ilçeler ilan edilmedi. İstanbul’da 100 bin konut ihtiyaca göre Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası’na yapılacak. İlçelerin kısa süre içerisinde belli olması bekleniyor.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ TARİHİ 2026 NE ZAMAN?

TOKİ tarafından 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da inşa edilecek olan 100 bin konutun kura çekiminin ne zaman gerçekleştirileceği hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. TOKİ İstanbul kura çekimlerinin Avrupa ve Asya olmak üzere iki etapta gerçekleştirilmesi bekleniyor. TOKİ İstanbul 100 bin konut Avrupa ve Asya kura çekimlerinin 16-22 Mart tarihleri arasında gerçekleştirileceği tahmin ediliyor. Konuyla ilgili henüz yetkili makamlar tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. İlerleyen günlerde TOKİ İstanbul kura takviminin netlik kazanması bekleniyor.

KURA ÇEKİMİNDE HAK KAZANAMAYANLARIN PARASI İADE EDİLECEK



TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında başvuru yapan vatandaşlardan 5 bin TL başvuru ücretleri alınmıştı. Kura çekimlerinin sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşlara 5 bin TL başvuru ücretleri geri iade ediliyor. Vatandaşlar kura çekimlerinin sona ermesinin ardından 5 iş günü içerisinde başvuru paralarını bankalar aracılığıyla iade alacaklar. Vatandaşlar başvurularını hangi bankadan yaptıysa, o banka aracılığıyla iadelerini alabilecekler.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINLANACAK

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında bütün illerin kura çekimleri canlı olarak yayınlandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimleri TOKİ'nin resmi YouTube kanalı aracılığıyla canlı olarak izlenebiliyor. Vatandaşlar TOKİ'nin resmi YouTube kanalına giriş yaparak "Canlı" sekmesinden kura çekimlerini takip edebiliyorlar. Aynı zamanda kura çekimlerinin sona ermesinin ardından canlı yayın tekrarları kanalda yer almaya devam ediyor.



