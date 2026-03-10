İzmir elektrik kesintisi listesi! 11-12-13 Mart GEDİZ İzmir’de elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

İzmir genelinde planlı elektrik kesintileri nedeniyle birçok ilçe ve mahallede farklı saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. Çalışmalar şebeke yenileme ve bakım faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecek. İşte İzmir’de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler…

İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 11-12-13 MART

İzmir’de GEDİZ elektrik tarafından 11-12-13 Mart tarihlerinde elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler açıklandı:

Bergama

11 Mart 2026 tarihinde Bergama ilçesinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle birden fazla bölgede planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Saat 09.00 ile 15.00 arasında Bayramcılar Mahallesi’nde Bayramcılar Köyü İç Yolu ve Bayramcılar Yolu ile İsmailli Mahallesi’nde Yuntdağ Yolu ve İsmailli Küme Evleri civarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Saat 10.00 ile 16.00 arasında Ovacık, Eğrigöl ve Fatih mahallelerinde kesinti yapılacaktır. Eğrigöl Mahallesi’nde özellikle İzmir Çanakkale Yolu çevresi kesintiden etkilenecektir.

Saat 10.30 ile 13.30 arasında İsmailli Hacılar, Kocahaliller, Kocaköy, Öksüzler, Rahmanlar, Bekirler, Atçılar, Tavukçukuru ve Koyuneli mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Saat 10.30 ile 16.30 arasında Göçbeyli Mahallesi’nde geniş kapsamlı bir kesinti yapılacaktır. Tahir Sokak, Nergis Sokak, Gümüş Sokak, 29 Ekim Caddesi, Yakut Sokak, Ceylan Sokak, Yunus Sokak, Güney Sokak, Pamukçu Sokak, Palalar Sokak, Uygar Sokak, Nazlı Sokak, Küçük Pınar Sokak, Savaş Sokak, Mescit Caddesi, Solaklar Sokak, Kadife Kafe Sokak, Karalar Sokak, Şeref Sokak, Zümrüt Sokak, Canbazlar Sokak, Aslı Sokak, Sezen Sokak, Pehlivanlar Sokak, Bahçıvan Sokak, Palamut Sokak, Arslanlar Sokak, Mine Sokak, Alhatlı Caddesi, Döşeme Sokak, Horoz Sokak, Hurşit Sokak, Karagöz Sokak, Görkem Sokak, Arapalanı Meydanı, Can Sokak, Yıldırım Sokak, Karahan Sokak, Mısırlı Sokak, Mümin Sokak, Şelale Sokak, Şakir Sokak, Kiraz Sokak, Taşlık Sokak, Dayılar Sokak, Devrim Sokak, Susam Sokak, Akbaba Sokak, Hastane Sokak, Kumru Kaya Sokak, Özkan Sokak, Yılmazlar Sokak, Vatan Sokak, 1. Sanayi Sitesi Sokak, Dostluk Caddesi, Aydınlar Sokak, Aşçılar Sokak, Badem Sokak, Bergama Caddesi, Biçer Sokak, Bölcek Caddesi, Cami Çıkmazı Sokak, Dallık Caddesi, Doğan Sokak, Gani Sokak, Göçbeyli Yolu, Hüseyin Acar Caddesi, Hüseyin Demir Caddesi, Karacan Sokak, Kartal Sokak, Kazım Dirik Caddesi, Kemaller Sokak, Kocapınar Sokak, Kozluca Caddesi, Kumlukaya Sokak, Köy İçi Yol, Mezarlık Caddesi, Nar Sokak, Rahmi Bey Sokak, Sağlık Sokak, Selvi Sokak, Çakıl Sokak, Çakırlar Sokak, Çalışkan Sokak ve İmam Ali Sokak çevresinde elektrik kesintisi olacaktır.

12 Mart 2026 tarihinde saat 10.30 ile 15.30 arasında Zağnoz Mahallesi’nde Zağnoz Merkez Küme Evleri çevresinde kesinti uygulanacaktır. Aynı saatler arasında Ayaskent Mahallesi’nde Atatürk Sokak, Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Caddesi, Ayaspaşa Caddesi, Çevik Caddesi, Eğitim Caddesi, Esenlik Caddesi, Kardelen Sokak, Sancak Sokak, Bergama Fevzi Paşa Caddesi, Derin Sokak, 1801. Sokak, 4. Sokak, 5. Sokak, Araplar Sokak, Aziziye Köyü Bağlar Caddesi, 1. Sokak, Cami 3. Sokak, Dere Caddesi, Düğün Salonu Sokak, Eğitmen Sokak, Gazi Halil İbrahim Tulu Sokak, Gazi Mehmet Şahin Sokak, Gazi İsmail Sönmez Sokak, Göçbeyli Yolu, Hacı Arap Sokak, Hürriyet Caddesi, Kurtuluş Caddesi, Menderes Sokak, Okul Caddesi, Ulu Önder Caddesi, Yeni Caddesi, Zağnos Caddesi, Üzeyir İnce Sokak, İnönü Caddesi, Şehit Cengiz Topel Caddesi, Şehit Hamit Demirdöven Sokak ve Şehit Sami Gülen Caddesi çevresinde kesinti yapılacaktır. Aynı gün Kadıköy Mahallesi’nde Kadıköy Köyü İç Yolu ile Aziziye Mahallesi’nde Aziziye Sokak çevresi de kesintiden etkilenecektir.

Bayraklı

11 Mart 2026 tarihinde Bayraklı ilçesinde farklı mahallelerde planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yapılacaktır.

Saat 09.00 ile 16.00 arasında Yamanlar Mahallesi’nde 7312/2 Sokak, 7318 Sokak, 7318/1 Sokak, 7320 Sokak, 7312/1 Sokak, 7312 Sokak, 7303/6 Sokak, 7303/5 Sokak, 7303/3 Sokak ve 7303/1 Sokak civarında kesinti olacaktır.

Saat 12.00 ile 14.00 arasında Emek Mahallesi’nde 7236/1 Sokak, 7061 Sokak, 7065 Sokak, 7236 Sokak, 7236/3 Sokak, 7238/1 Sokak, 7239 Sokak, 7239/1 Sokak, 7239/2 Sokak, 7240 Sokak, 7242 Sokak, 7243/1 Sokak ve 7248 Sokak çevresinde elektrik kesilecektir. Aynı saatlerde Org. Nafiz Gürman Mahallesi’nde 7097 Sokak, Kubilay Caddesi, 7103 Sokak, 7096 Sokak, 1660 Sokak, 7089 Sokak, 7090 Sokak, 7091 Sokak, 7092 Sokak, 7093 Sokak, 7095 Sokak, 7096/1 Sokak, 7102 Sokak çevresi ile Yamanlar Mahallesi’nde 7340/1 Sokak, 7094 Sokak, Barış Caddesi, 7340 Sokak ve 7302 Sokak çevresi kesintiden etkilenecektir.

Saat 09.00 ile 15.00 arasında Muhittin Erener Mahallesi’nde 2179 Sokak, 2178/1 Sokak, 2178 Sokak, 2177 Sokak, 1637/21 Sokak, 1637/17 Sokak ve 1615/10 Sokak civarında kesinti yapılacaktır. Çiçek Mahallesi’nde 1637/19 Sokak ve 1637/16 Sokak çevresi ile Cengizhan Mahallesi de kesintiden etkilenecektir. Aynı saatlerde Muhittin Erener ve Çiçek mahallelerinde farklı sokaklarda ek kesintiler uygulanacaktır.

Saat 10.00 ile 15.00 arasında Postacılar Mahallesi’nde 7610/1 Sokak, 7472 Sokak, 7471 Sokak, 7470 Sokak, 7476/1 Sokak, 7476 Sokak, 7468 Sokak, 7473 Sokak, 7474 Sokak, 7475 Sokak, 7469 Sokak, 7610 Sokak, 7478 Sokak ve Karşıyaka Girişi K15 civarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Muhittin Erener ve Çiçek mahallelerinde çeşitli sokaklarda planlı bakım çalışmaları nedeniyle kesintiler devam edecektir.

Buca

12 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Yıldızlar Mahallesi’nde Şehit Er Zeki Toker Caddesi, Toker Sokak, Hasan Çavuş Sokak, Manastır Sokak, Çamlık Sokak ve Koca Musa Sokak çevresinde şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Güzelbahçe

11 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında Yelki, Çamlı, Küçükkaya, Kahramandere ve Mustafa Kemal Paşa mahallelerinde birçok sokak ve caddeyi kapsayan planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

12 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ve Atatürk Caddesi başta olmak üzere çok sayıda sokakta kesinti uygulanacaktır. Aynı saatlerde Yelki Mahallesi’nde Şehit İlhami Yılmaz Caddesi ve 2336 Sokak çevresi de kesintiden etkilenecektir.

Karşıyaka

11 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Cumhuriyet Mahallesi’nde 6642/1 Sokak, 6642 Sokak, 6641 Sokak, 6640 Sokak, 6638 Sokak, 6632 Sokak, 6631 Sokak, 6601/3 Sokak, 6601/2 Sokak, 6601 Sokak, 6653/1 Sokak, 6655 Sokak, 6642/2 Sokak, 6643 Sokak, 6643/1 Sokak, 6644 Sokak, 6653 Sokak, 6629 Sokak, 6626/2 Sokak, 6626/1 Sokak ve 6626 Sokak çevresinde kesinti uygulanacaktır. Aynı saatlerde Örnekköy Mahallesi’nde 7532 Sokak civarında da kesinti olacaktır.

Saat 13.00 ile 15.00 arasında Donanmacı Mahallesi’nde Sancar Maruflu Sokak, 1743/1 Sokak ve Çevik Ersin Temel Sokak çevresinde kesinti yapılacaktır. Aynı saatlerde Aksoy Mahallesi’nde 1743 Sokak civarı da kesintiden etkilenecektir.

12 Mart 2026 tarihinde Cumhuriyet ve Bahçelievler mahallelerinde farklı saatlerde planlı bakım çalışmaları nedeniyle çeşitli sokaklarda elektrik kesintileri uygulanacaktır.

Kemalpaşa

11 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında Sütçüler, Mehmet Akif Ersoy, Çambel, Beşpınar ve Akalan mahallelerinde geniş kapsamlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Bu kesinti kapsamında birçok cadde, sokak ve köy içi yol şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle geçici olarak elektriksiz kalacaktır.

12 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.30 arasında Çınarköy Mahallesi’nde 5010 Sokak, 5012 Sokak, 5014 Sokak ve Kırovası Küme Evleri çevresi ile Sekiz Eylül Mahallesi’nde planlı kesinti uygulanacaktır.

Seferihisar

11 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.30 arasında Ulamış, Düzce ve Turgut mahallelerinde planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında Turgut Mahallesi’nde birçok sokak ve küme evleri bölgesinde kesinti yapılacaktır. Aynı gün Ulamış Mahallesi’nde 1432/5 Sokak civarında da elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ödemiş

11 Mart 2026 tarihinde Konaklı ve Ovakent mahallelerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün saat 09.15 ile 17.15 arasında Yılanlı Mahallesi’nde Yılanlı Küme Evleri ve Dokuzlar Yolu çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Saat 09.00 ile 15.00 arasında Köseler, Karakova, Kerpiçlik, Sekiköy, Kızılca, Ortaköy, Üç Eylül, Türkmen, Emmioğlu, Yusufdere, Yeniköy, Kayaköy, Veliler, Üzümlü, Tosunlar, Süleymanlar, Suçıktı, Şirinköy, Seyrekli, Bebekler, Bülbüller, Çamyayla, Demircili, Dereuzunyer, İlkkurşun, Işık ve Karadoğan mahallelerinde geniş kapsamlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

12 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Hürriyet, Büyükavulcuk, Küçükavulcuk, Zafer, Ocaklı ve Yolüstü mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün saat 10.00 ile 16.00 arasında Tekke Mahallesi’nde Elmabağ Küme Evleri civarında kesinti yapılacaktır.

Torbalı

11 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında Yedi Eylül ve Atatürk mahallelerinde çeşitli sokaklarda planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Saat 13.00 ile 15.30 arasında Yedi Eylül Mahallesi ve Atatürk Mahallesi’nin bazı sokaklarında ek kesintiler yapılacaktır.

Saat 09.00 ile 15.30 arasında Karşıyaka, Yedi Eylül, Taşkesik, Çaybaşı, Eğerci ve Arslanlar mahallelerinde geniş kapsamlı kesinti uygulanacaktır.

12 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.30 arasında Eğerci, Arslanlar, Çaybaşı, Yeni, Şehitler, Pamukyazı ve Mustafa Kemal Atatürk mahallelerinde çok sayıda sokak ve caddede elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı gün Gazi Mustafa Kemal ve Karakuyu mahallelerinde de planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

*Görseller GDZ Elektrik Dağıtım resmi web sitesinden alınmıştır.