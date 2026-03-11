Leblebinin içinden çıkan şey şoke etti! Son anda fark etti: Neye uğradığını şaşırdı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir vatandaşın satın aldığı leblebinin içerisinden metal parçası çıktı. İkram hazırlığı sırasında leblebileri tabaklara boşaltan Fethi Erci'nin eşi, leblebilerden birinin içerisine yerleşmiş halde metal bir cisim olduğunu fark etti. Durumu hemen eşine bildirdi. Metal parçanın üretim veya paketleme aşamasında leblebinin içine girdiği tahmin edildi. Fethi Erci, alışveriş sonrası eve geldiğinde beklemedikleri bir durumla karşılaştıklarını belirterek, "Çarşı merkezinden ev ihtiyaçlarımızı alırken çayın yanına ikramlık leblebi de aldım. Eşim servis hazırlığı yaparken dikkati sayesinde bu metal parçasını fark etti. Eğer gözden kaçmış olsaydı, şu an birimizin boğazına veya midesine inmiş olabilirdi. Büyük bir sağlık sorunu yaşanabilirdi. Lütfen herkes gıda ürünü alırken ve tüketirken çok dikkatli olsun" dedi. Ailenin dikkati sayesinde fark edilen yabancı cisim, bir sağlık faciasını önledi.

