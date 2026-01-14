Ekmeğin içinden çıkanı görünce şaşkına döndüler

İzmir'in Konak ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Olayın gerçekleştiği adres, ilçeye bağlı Atilla Mahallesi oldu. Edinilen bilgiye göre, Polça ailesi, akşam yemeği için fırından ekmek aldı. Aile, ekmeği sofrada böldükleri sırada içinde sert bir cisim olduğunu fark etti.

EKMEĞİN İÇİNDEN VİDA ÇIKTI

Hamurun içine tamamen gömülmüş cismin, yaklaşık 3 santimetre uzunluğunda bir metal vida olduğu anlaşıldı.

Aile şaşkına uğrarken, açıklamalarda bulunan Yonca Polça "Ekmeği bölerken fark etmesek ya birimizin boğazına kaçacaktı ya da dişimizi parçalayacaktı" dedi.

Olayın ardından ilgili kurumlara şikayette bulunmaya hazırlanan aile, denetimlerin arttırılmasını istedi.