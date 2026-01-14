Menü Kapat
 Yasin Aşan

Evini uyuşturucu imalathanesine çevirmiş! Tam 117 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Edirne'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında ekipler tarafından önemli bir operasyona imza atıldı. Bir şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda evin uyuşturucu imalathanesi olarak kullanıldığı tespit edildi. Evde 117 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken şüpheliler gözaltına alındı.

14.01.2026
14.01.2026
Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak 'de Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından, maddelerin üzerlerine sarılarak yurda sokulduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Söz konusu çalışmada, şüpheli şahıslar Ticaret Bakanlığı sistemlerinden takibe alındı. Şüphelilerin Kapıkule Gümrük Müdürlüğü sahasına giriş yapmasının ardından yapılan aramada, 1 şüphelinin üzerinde 4 kilo 90 gram MDMB cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Evini uyuşturucu imalathanesine çevirmiş! Tam 117 kilo uyuşturucu ele geçirildi

EV ADETA UYUŞTURUCU İMALATHANESİNE DÖNMÜŞ

Savcılık talimatıyla operasyonun genişletilmesi sonucu, uyuşturucu maddeleri Edirne'de teslim almaya gelen şüpheli gözaltına alındı. Alıcının ikametinde yapılan aramalarda evin uyuşturucu imalathanesi olarak kullanıldığı tespit edildi. Evde yapılan aramalarda toplam 117 kilo 434 gram MDMB cinsi uyuşturucu madde, satışa hazır 65 bin adet uyuşturucu hap, 2 adet uyuşturucu imalatında kullanılan makine, 1 kompresör, 1 karıştırıcı, çok sayıda yeşil reçeteli ilaç etiketi, Blisterler, hassas teraziler ve boş kapsüller ele geçirildi.

Evini uyuşturucu imalathanesine çevirmiş! Tam 117 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Çalışmalar kapsamında Edirne'de 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenirken, 1 şüpheli Yunanistan'a kaçmak üzere Pazarkule Gümrük Kapısı'nda tampon bölgede yakalandı. Operasyonda toplam 5 şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
17 yaşındaki genç yaşam savaşını kaybetti! 10 gün önce 7 metre yükseklikten düşmüştü
Sahile vuran iskeletin gizemi 19 yıl sonra çözüldü: Kayıp belediye başkanına ait çıktı
ETİKETLER
#edirne
#uyuşturucu
#kaçakçılık
#gümrük
#Mdmb
#Uyuşturucu Imalathanesi
#Yaşam
