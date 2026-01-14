Menü Kapat
TGRT Haber
 Berrak Arıcan Baş

Sahile vuran iskeletin gizemi 19 yıl sonra çözüldü: Kayıp belediye başkanına ait çıktı

ABD'nin Washington eyaletine bağlı Taholah kasabasındaki sahile 2006 yılında vuran iskeletin kime ait olduğu 19 yıl sonra tespit edildi. Kayıp kişi Fossil bölgesinin eski Belediye Başkanı Clarence Edwin çıktı.

Sahile vuran iskeletin gizemi 19 yıl sonra çözüldü: Kayıp belediye başkanına ait çıktı
14.01.2026
14.01.2026
14.01.2026

2006 yılında ABD'nin Washington eyaletinde bulunan Taholah kasabasında sahile bir iskelet vurdu. O dönem kime ait olduğu çözülemedi. Aradan geçen 19 yılın ardından iskeletin Tillamook Körfezi'nde balık tutarken kaybolan Fossil bölgesinin eski belediye başkanı Clarence Edwin "Ed" Asher olduğu tespit edildi.

Sahile vuran iskeletin gizemi 19 yıl sonra çözüldü: Kayıp belediye başkanına ait çıktı

Belediye Başkanı o dönem kayıp sayıldı. Geçtiğimiz yıl ise dosya yeniden açıldı. Kalıntılardan alınan adli tıp örnekleri, Teksas merkezli genetik soybilim firması Othram'a gönderildi. Firma detaylı bir DNA profili çıkardı ve Asher'ın bir akrabasından alınan örnekle karşılaştırdı. Sonuç olarak iskeletin kayıp belediye başkanına ait olduğu kesinleşti.

New York Post'un haberine göre, Asher'ın eşi Helen ise bu gerçeği öğrenemeden hayatını kaybetti. Helen uzun süre kanserle mücadele etti. Fakat 2018 yılında 86 yaşındayken hayatını kaybetti.

NE OLMUŞTU?

Oregon eyaletinin Fossil bölgesinin eski belediye başkanı Clarence Edwin "Ed" Asher, 2006 yılında Tillamook Körfezi'nde balık tutarken kaybolmuştu. Sahil Güvenlik, olayın hemen ertesi günü geniş çaplı bir arama başlatmış ancak sonuç alamayınca çalışmaları durdurmuştu.

Sahile vuran iskeletin gizemi 19 yıl sonra çözüldü: Kayıp belediye başkanına ait çıktı

Yetkililer o dönem Asher'ın boğulduğunu varsaymıştı. Eşi Helen Asher da belediye başkanının yüzme bilmediğini ve yanına can yeleği almadığını söylemişti.

Ölen eşini uçağa bindirmeye çalışırken yakalandı! Çalışanlar yaşananları anlattı
Vinç trenin üzerine devrildi! Faciada çok sayıda kişi hayatını kaybetti
