Sahile vuran iskeletin gizemi 19 yıl sonra çözüldü: Kayıp belediye başkanına ait çıktı

2006 yılında ABD'nin Washington eyaletinde bulunan Taholah kasabasında sahile bir iskelet vurdu. O dönem kime ait olduğu çözülemedi. Aradan geçen 19 yılın ardından iskeletin Tillamook Körfezi'nde balık tutarken kaybolan Fossil bölgesinin eski belediye başkanı Clarence Edwin "Ed" Asher olduğu tespit edildi.

Belediye Başkanı o dönem kayıp sayıldı. Geçtiğimiz yıl ise dosya yeniden açıldı. Kalıntılardan alınan adli tıp örnekleri, Teksas merkezli genetik soybilim firması Othram'a gönderildi. Firma detaylı bir DNA profili çıkardı ve Asher'ın bir akrabasından alınan örnekle karşılaştırdı. Sonuç olarak iskeletin kayıp belediye başkanına ait olduğu kesinleşti.

New York Post'un haberine göre, Asher'ın eşi Helen ise bu gerçeği öğrenemeden hayatını kaybetti. Helen uzun süre kanserle mücadele etti. Fakat 2018 yılında 86 yaşındayken hayatını kaybetti.

NE OLMUŞTU?

Oregon eyaletinin Fossil bölgesinin eski belediye başkanı Clarence Edwin "Ed" Asher, 2006 yılında Tillamook Körfezi'nde balık tutarken kaybolmuştu. Sahil Güvenlik, olayın hemen ertesi günü geniş çaplı bir arama başlatmış ancak sonuç alamayınca çalışmaları durdurmuştu.

Yetkililer o dönem Asher'ın boğulduğunu varsaymıştı. Eşi Helen Asher da belediye başkanının yüzme bilmediğini ve yanına can yeleği almadığını söylemişti.