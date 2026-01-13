Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Ölen eşini uçağa bindirmeye çalışırken yakalandı! Çalışanlar yaşananları anlattı

İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki Tenerife Adası'nda bulunan havalimanında 80 yaşındaki bir adam, ölen eşini, tekerlekli sandalyeyle uçağa bindirmeye çalışırken yakalandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ölen eşini uçağa bindirmeye çalışırken yakalandı! Çalışanlar yaşananları anlattı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.01.2026
saat ikonu 16:55
|
GÜNCELLEME:
13.01.2026
saat ikonu 16:55

Tenerife Güney Havalimanı'nda, 80 yaşındaki bir adam, tekerlekli sandalyedeki eşini uçağa bindirmek için güvenlik kontrol noktasına geldi. Görevliler, eşinin tepkisiz olduğunu fark ettiler ve kadının hayatta olduğuna dair hiçbir belirti olmadığını anladılar.

Ölen eşini uçağa bindirmeye çalışırken yakalandı! Çalışanlar yaşananları anlattı

''VÜCUT ISISI DÜŞMÜŞTÜ, NEFES ALMIYORDU''

O anları bir havalimanı çalışanı Diario de Avisos gazetesine şöyle anlattı:

''Güvenlik görevlisi kadına yaklaştı ve adam ona tekerlekli sandalyesini verdi. Kadının elini tuttuğunda, vücut sıcaklığının normalden düşük olduğunu ve nefes almadığını fark etti. İşçi derhal amirini bilgilendirdi. Dakikalar içinde acil durum protokolü devreye sokuldu ve çok sayıda güvenlik görevlisi, Jandarma memuru ve adli tıp personeli olay yerine geldi.''

Ölen eşini uçağa bindirmeye çalışırken yakalandı! Çalışanlar yaşananları anlattı

BİRKAÇ SAAT ÖNCE ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Dailymail'in haberine göre, kimliği açıklanmayan yaşlı adamın, müfettişlere eşinin birkaç saat önce öldüğünü söylediği aktarıldı. Fakat havalimanı çalışanları, yaşlı adamın, karısının ölümünü havalimanına bağlamaya çalıştığını öne sürdü.

Olayın ardından yaşlı adam, polis memurlarıyla işbirliği yaptı. Konuya ilişkin soruşturma devam ederken, ölümün nasıl gerçekleştiği ve herhangi bir cezai sorumluluk olup olmadığı araştırılıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hastanede enfeksiyon alarmı: Peş peşe 9 bebek hayatını kaybetti
Tarihi operasyon: Okyanusta 10 ton kokain ele geçirildi
ETİKETLER
#ölüm
#izmit
#Negatif Haberler
#Gülüm Seyahat
#Havaalanı Ölümü
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.