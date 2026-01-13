Ölen eşini uçağa bindirmeye çalışırken yakalandı! Çalışanlar yaşananları anlattı

Tenerife Güney Havalimanı'nda, 80 yaşındaki bir adam, tekerlekli sandalyedeki eşini uçağa bindirmek için güvenlik kontrol noktasına geldi. Görevliler, eşinin tepkisiz olduğunu fark ettiler ve kadının hayatta olduğuna dair hiçbir belirti olmadığını anladılar.

''VÜCUT ISISI DÜŞMÜŞTÜ, NEFES ALMIYORDU''

O anları bir havalimanı çalışanı Diario de Avisos gazetesine şöyle anlattı:

''Güvenlik görevlisi kadına yaklaştı ve adam ona tekerlekli sandalyesini verdi. Kadının elini tuttuğunda, vücut sıcaklığının normalden düşük olduğunu ve nefes almadığını fark etti. İşçi derhal amirini bilgilendirdi. Dakikalar içinde acil durum protokolü devreye sokuldu ve çok sayıda güvenlik görevlisi, Jandarma memuru ve adli tıp personeli olay yerine geldi.''

BİRKAÇ SAAT ÖNCE ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Dailymail'in haberine göre, kimliği açıklanmayan yaşlı adamın, müfettişlere eşinin birkaç saat önce öldüğünü söylediği aktarıldı. Fakat havalimanı çalışanları, yaşlı adamın, karısının ölümünü havalimanına bağlamaya çalıştığını öne sürdü.

Olayın ardından yaşlı adam, polis memurlarıyla işbirliği yaptı. Konuya ilişkin soruşturma devam ederken, ölümün nasıl gerçekleştiği ve herhangi bir cezai sorumluluk olup olmadığı araştırılıyor.