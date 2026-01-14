Menü Kapat
Yaşam
17 yaşındaki genç yaşam savaşını kaybetti! 10 gün önce 7 metre yükseklikten düşmüştü

Antalya'nın Serik ilçesinde 17 yaşındaki İsmail Günalı, 10 gün önce iş yaptığı sırada 7 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanmıştı. Günlerdir doktorların gözetiminde tedavi altında olan Günalı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Günalı'nın vefatı ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

17 yaşındaki genç yaşam savaşını kaybetti! 10 gün önce 7 metre yükseklikten düşmüştü
'nın ilçesinde plastik yapı işinde kalfa olarak çalışan 17 yaşındaki İsmail Günalı, yaklaşık 10 gün önce iş yaptığı sırada 7 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanmıştı.

İsmail Günalı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürülmüştü. Günalı, buradan da Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınmıştı.

17 yaşındaki genç yaşam savaşını kaybetti! 10 gün önce 7 metre yükseklikten düşmüştü

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

10 gündür doktorların gözetiminde tedavisine devam edilen İsmail Günalı'dan acı haber geldi. Talihsiz , doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

İsmail Günalı'nın vefatı ailesini ve yakınlarını yasa boğarken, cenazesinin çarşamba günü öğleden önce Belkıs Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

