17 yaşındaki genç yaşam savaşını kaybetti! 10 gün önce 7 metre yükseklikten düşmüştü

Antalya'nın Serik ilçesinde plastik yapı işinde kalfa olarak çalışan 17 yaşındaki İsmail Günalı, yaklaşık 10 gün önce iş yaptığı sırada 7 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanmıştı.
İsmail Günalı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürülmüştü. Günalı, buradan da Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınmıştı.
10 gündür doktorların gözetiminde tedavisine devam edilen İsmail Günalı'dan acı haber geldi. Talihsiz genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
İsmail Günalı'nın vefatı ailesini ve yakınlarını yasa boğarken, cenazesinin çarşamba günü öğleden önce Belkıs Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.