Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Masabaşı çalışanlara 5 dakikalık formül! Çinli doktor anlattı

Çin'de tıp eğitimi alan ve Müslümanlığı seçtikten sonra 13 yıl önce Türkiye'ye yerleşen Çinli doktor Yagang Nuh Luo, masabaşı işlerde çalışanlar ve günü hareketsiz geçirenler için 5 dakikalık egzersiz formülü anlattı. Nuh Luo, İstanbul'da Çin masaj teknikleriyle birçok hastalığın tedavisine de yardımcı oluyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Masabaşı çalışanlara 5 dakikalık formül! Çinli doktor anlattı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.01.2026
saat ikonu 11:05
|
GÜNCELLEME:
14.01.2026
saat ikonu 11:05

İki bin yıllık Çin tıbbını Türkiye'de uygulayan Çinli doktor Yagang Nuh Luo, özellikle masabaşı işlerde çalışanlar ve günü hareketsiz geçirenler için önemli uyarılarda bulundu.

Bel fıtığı, boyun fıtığı gibi hastalıklara ameliyatsız çözüm alternatifi sunan Luo, Çin'de tıp eğitimini almış ve Müslümanlığı seçtikten sonra Türkiye'ye yerleşmişti. Nuh Luo, 13 yıldır yaşadığı İstanbul'da uyguladığı Çin masaj teknikleriyle birçok hastalığın tedavisine yardımcı oluyor.

Nuh Luo, "Boyun fıtığı, bel fıtığı gibi hastalıkları Çin'de ameliyat olmadan çözüyoruz. Ama burada çoğu insan ameliyat olduğu halde bazıları memnun kalmayabiliyor. O nedenle İstanbul'da masaj ve terapi hizmeti veriyoruz" dedi.

REKLEKSOLOJİ TEKNİĞİNİ ANLATTI

Yardımcı tedavi yöntemi olan refleksoloji tekniğine değinen Luo, "Ayak altında 64 nokta var. Onlara bastırarak vücuda rahatlama sağlıyoruz. İnsan vücudunda meridyenler var, meridyen terapi diye geçiyor bizde. O meridyenler açılarak her yere kan giderse insanlar güncelleniyor. Hastalar çabuk şifa buluyor, hasta değilse de hasta olmaması için çalışmış oluyoruz. Refleksoloji tekniği masaja benziyor. Meridyen noktalarda tıkanıklık varsa insanlar sıkıntı yaşıyor. Çin tıbbı ‘Hasta olmadan önce tedavi bul' der. Hasta olmadan önce kendini korumak daha iyi" ifadelerini kullandı.

Refleksolojinin kan dolaşımını hızlandırmaya yaradığını belirten Nuh Luo, "Vücutta yara varsa kan oraya giderek orayı iyileştirir, bu organlarda da böyledir. Ama kan gitmiyorsa şifa zor bulur. Vücutta yukarıda ve aşağıda birbiriyle bağlantı noktaları var. O noktalara basıp yolları açarak tansiyon, şeker gibi hastalıkların tedavisine de yardımcı olunur" diye konuştu.

Masabaşı çalışanlara 5 dakikalık formül! Çinli doktor anlattı

FITIĞIN ÖNÜNE GEÇEN YÖNTEM

Hareketsiz yaşam nedeniyle eklem ve kas ağrılarının arttığına dikkat çeken Luo, şu ifadeleri kullandı:

"Bel, omurilik ve yan kaslar, uzun süre oturdukları için çoğu insanda güçsüz oluyor. Ağırlık ortada toplanıyor ve fıtıklar çıkıyor. Bizim yaptığımız iş yan kasları güçlendirmek, güçlendirdikten sonra ağırlık eşit dağılıyor. Ortadaki kemikler daha rahat oluyor. Bel fıtığı ve boyun fıtığında mantık hep aynı. Kan kasın içine giderse kaslar güçlenir, kaslar bu kemikleri korursa insanlardaki bu tür ağrılar gider."

KULUNÇ AĞRILARINA OK ATMA HAREKETİ İLE ÇÖZÜM

Luo, vücutta kan dolaşımı yeterli olmadığı takdirde halsizlik, güçsüzlük, boyun fıtığı, bel fıtığı, migren ve diz ağrısı sorunlarının yaşandığını belirtti. Günlük hayatın stresi ve hareketsizlik nedeniyle yaşanan sorunlara da değinen Luo, özellikle masabaşı işlerde çalışanlara basit egzersiz önerilerinde bulundu.

Yukarı esneme ve ok atma hareketlerinin her 2 saatte bir en az 5 dakika yapılması tavsiyesinde bulunan Luo, bu egzersizlerin bel, boyun ağrıları ve kulunçlara iyi geldiğini ifade etti. Luo, strese karşı ise yeşil çay önerisinde bulundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dalda kaldı, bedava dağıtılıyor! Vatandaşlara 'gelin toplayın' diye seslendiler
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: Marmaray gazetecilere ücretsiz oluyor
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.