Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Dalda kaldı, bedava dağıtılıyor! Vatandaşlara 'gelin toplayın' diye seslendiler

Hatay'da yağış ve fırtınanın etkisiyle bahçeler adeta turuncuya büründü. Çiftçiler kış aylarının vazgeçilmezi meyve için ''bedava gelin alın'' çağrısı yaptı. Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı, ürünün dalda çürümeye başladığını belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.01.2026
saat ikonu 10:40
|
GÜNCELLEME:
14.01.2026
saat ikonu 10:40

Yağışlar Türkiye’nin en verimli toprakları olarak bilinen Hatay’da tarla ve bahçelerde hareketlilik oluşturdu. Fırtınanın da etkisiyle ağaç dallarının taşıyamayacağı kadar bereketli olan mandalina dökülmeye başladı. Mandalina bahçelerinde toprak turuncuya dönerken ürünler çürümeye bırakıldı. Çiftçinin 'bedavaya gelin, toplayın' çağrısı yaptığı mandalinada eğer ürün hasat edilmezse önümüzdeki yıl hasatta düşüş yaşanması bekleniyor.

Dalda kaldı, bedava dağıtılıyor! Vatandaşlara 'gelin toplayın' diye seslendiler

"REKOLTEMİZ DE ÇOK İYİ OLDU AMA MANDALİNAMIZI SATAMIYORUZ''

Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı, ürünün dalda çürümeye başladığını, bereketli geçen her yılda aynı sorunu yaşadıklarını dile getirdi.

Bu yıl rekoltenin çok iyi olduğu fakat mahsulün alıcı bulamadığını ifade eden Selim Kamacı, "Bu yıl mandalina çok verimli oldu, rekoltemiz de çok iyi oldu. 20 yıl önceki sorunlarla uğraştığımız için mandalinamızı satamıyoruz. Satamadığımız ve ihracat edemediğimiz için mandalina dalında kaldı" dedi.

Dalda kaldı, bedava dağıtılıyor! Vatandaşlara 'gelin toplayın' diye seslendiler

"Önümüzdeki sezona hazırlık yapmak adına mandalinayı ne olursa olsun hasat yapmalıyız" diye devam eden Kamacı, "Mandalina ağaçta kalırsa önümüzdeki yıl da verimde düşüklük yaşanır, bu yüzden bir şekilde hasat edilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Dalda kaldı, bedava dağıtılıyor! Vatandaşlara 'gelin toplayın' diye seslendiler

ÜCRETSİZ VERİYORLAR

Çiftçinin 'mandalina ağaçta kalmasın' diye malını ücretsiz vermeye razı olduğunu anlatan Selim Kamacı, "Hasat yapılmazsa meyve ağaçtan dökülür. Eğer dökülmezse önümüzdeki yıllarda rekolteyi etkileyecek. Mandalinalar dökülmeye başladı, bu yüzden çiftçi malları bedavaya vermeye razı geldi. Bir şekilde ağaçlardan toplansın, ağaçların budaması yapılsın" diye konuştu.

Dalda kaldı, bedava dağıtılıyor! Vatandaşlara 'gelin toplayın' diye seslendiler

10 dönümlük arazisindeki mandalinayı hasat edemediğini dile getiren Selim Paşa ise, vatandaşları bedava mandalina toplamaya davet ederek "Mandalina bu yıl çok bereketli oldu. Burası 10 dönümlük bir bahçe ama durum iyi değil. Hasat yok, hasat yere döküldü. Kimse istemediği için hasat yapamıyoruz. İnsanlar gelip istediği kadar alabilir" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mandalinanın market fiyatı 35 katına fırladı! Üretici tepki gösteriyor
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.