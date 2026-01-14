Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: Marmaray gazetecilere ücretsiz oluyor

Kategoriler
İstanbul
İstanbul'da belediye otobüsleri ve metro hatlarından ücretsiz yararlanan gazeteciler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki Marmaray ve metro hatlarına ücret ödüyor. Mevcut durum gazeteciler için saha çalışmalarında birtakım zorluklar ve maliyet artışına neden oluyor.
Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, gazeteciler için sorun teşkil eden konuyu "Anadolu Soruyor" programında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na aktardı. Ortak yayınında soruları cevaplayan Bakan Uraloğlu, ulaşımdaki bu talebi nihayetlendirecek çalışmanın başladığını belitti.
Bakan Uraloğlu, Marmaray'ı ücretli kullanan gazetecilere mahcup olduğunu belirtti.
Konuyla alakalı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile görüştüklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, sorunun giderilmesi noktasında aşama kaydettiklerini ve yakın zamanda bunu çözüme kavuşturacaklarının sözünü verdi.
Bakan Uraloğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bu konuda ben gazeteci arkadaşlara karşı mahcubum. Bunu defaatle gündeme getirdiniz. Ben de epey ilgilendim. Şimdi tekrar ilgileniyorum. Burhanettin Duran hocamızla da konuştuk. Onların da yetkisinde olan bir konu. Biz öneriyi yaptık. O göreve geldiğinde de kendisine söyledim. Birkaç hafta önce de konuştuk. İnşallah onu halletme noktasında bir aşama kat ettik. O mahcubiyetimizi ortadan kaldıracağız."