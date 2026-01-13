Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Türkiye, dünya çevresini 16 kez dolaşacak devasa fiber altyapı kurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, elektronik haberleşme sektörünün güncel durumunu gözler önüne seren 2025 yılı üçüncü çeyrek verilerini kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre Türkiye fiber ağ uzunluğunu 657 bin kilometreye taşıdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.01.2026
saat ikonu 15:04
|
GÜNCELLEME:
13.01.2026
saat ikonu 15:04

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin internet altyapısına dair yeni veriler paylaştı. Bakan, fiber ağ uzunluğunun dünyanın çevresini 16 kez dolaşacak seviyeye ulaştığını belirtirken, Türkiye'nin aylık mobil konuşma süresiyle Avrupa'da liderliğini koruduğunu açıkladı.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) elektronik haberleşme sektörüne ilişkin 2025 yılı üçüncü çeyrek verilerini değerlendirdi.

Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısının Eylül 2025 sonu itibarıyla 408 olduğunu belirten Uraloğlu, bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısının 757 olduğunu ifade etti.

Türkiye, dünya çevresini 16 kez dolaşacak devasa fiber altyapı kurdu

SABİT TELEFON ABONE SAYISI 8,5 MİLYON

Uraloğlu, sabit telefon abone sayısının üçüncü çeyrek sonunda 8,5 milyon olarak kayıtlara geçtiğini bildirerek, "Mobil abone sayısı yaklaşık 99,1 milyon oldu. 2025 yılı üçüncü çeyreğinde mobil trafik miktarı yaklaşık 80,7 milyar dakika, sabit trafik miktarı da 1,2 milyar dakika olarak gerçekleşti.

Böylece mobil ve sabit hatlardan yaklaşık 82 milyar dakika konuşma gerçekleştirildi." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, dünya çevresini 16 kez dolaşacak devasa fiber altyapı kurdu

TÜRKİYE, AVRUPA ÜLKELERİ ARASINDA LİDER

Mobil abonelerin yaklaşık yüzde 80'inin bireysel, yüzde 20'sinin kurumsal abonelerden oluştuğunu belirten Uraloğlu, "494 dakikalık ortalama aylık mobil kullanım süresiyle Türkiye, 2025 yılı üçüncü çeyreğinde, önceki dönemde olduğu gibi incelenebilen Avrupa ülkeleri arasında en fazla görüşme yapan ülke oldu." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, söz konusu dönemde yaklaşık 4,9 milyon mobil abonenin numarasını taşıdığını bildirerek, 30 Eylül 2025 tarihine kadar taşınan mobil numara sayısının yaklaşık 203 milyon olduğu bilgisini de paylaştı.

Türkiye, dünya çevresini 16 kez dolaşacak devasa fiber altyapı kurdu

FİBER UZUNLUĞU 657 BİN KİLOMETRE OLDU

Geniş bant internet abone sayısının 20,9 milyonunun sabit, 77,3 milyonunun mobil abonelerden oluştuğunu aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ülkede 98,2 milyon geniş bant internet abone sayısına ulaştık, internet abone sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,9 arttı. En yüksek artış, yüzde 26,3 ile 'eve kadar fiber' abone sayısında, onu takiben de yüzde 26,1 ile 'kablosuz telsiz internet (sabit)' abone sayısında gerçekleşti. Fiber altyapı açısından bir önceki yılın aynı döneminde yaklaşık 588 bin kilometre olan fiber uzunluğu, 2025 yılı üçüncü çeyreğinde yaklaşık 657 bin kilometre olarak hesaplandı ve yüzde 11,7 artış görüldü. Böylece fiber ağımız, dünyanın çevresini 16 kez dolaşacak uzunluğa erişti."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın yükselişte sertifikası çakıldı! AltınS1 'de düşüş sürecek mi? Uzmanlar açıkladı
Yurt dışı alışveriş sınırına 'teknolojik' ayar: AK Parti Sözcüsü Çelik istisna sinyalini verdi
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.