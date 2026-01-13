Altın yükselişte sertifikası çakıldı! AltınS1 'de düşüş sürecek mi? Uzmanlar açıkladı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Altın fiyatları küresel piyasalarda rekor üstüne rekor kırarken, yatırımcının “güvenli liman” olarak gördüğü darphane ürünü altın sertifikasında dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor.
Son günlerde sert dalgalanan AltınS1, yatırımcıyı şaşırtan bir seyir izliyor. Peki bu ayrışmanın nedeni ne? Sertifikadaki düşüş geçici mi, yoksa yeni bir dönemin işareti mi?
İşte tüm rakamlar ve detaylar...
2026 yılına hızlı bir yükselişle başlayan altın ve gümüş piyasaları, tarihi rekorlara imza atmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl yatırımcısına yüksek kazanç sağlayan değerli metaller, yeni haftada da yukarı yönlü seyrini korudu. Ancak altının gram fiyatı zirve üstüne zirve yaparken, Darphane tarafından ihraç edilen ALTINS1 altın sertifikasında sert bir düşüş yaşandı. Son beş işlem gününde yüzde 25'i aşan kayıp, yatırımcıların kafasında soru işaretleri oluşturdu.
DEĞER KAYBI YÜZDE 25
Altın fiyatlarındaki bu güçlü yükselişe rağmen, geçtiğimiz yıl yatırımcısına yüzde 227 kazandıran Darphane Altın Sertifikası (ALTINS1) son günlerde sert satışlarla karşılaştı. 7 Ocak’ta 116,65 TL ile zirvesini gören sertifika, salı günü 86,37 TL’ye kadar geriledi. Böylece sadece beş işlem gününde yaşanan değer kaybı yüzde 25’i aştı.
NEDEN AYRIŞTILAR?
ALTINS1, Darphane tarafından 21 Kasım 2022’de Borsa İstanbul’da işlem görmek üzere ihraç edildi. Her bir sertifika, 0,995 saflıkta 0,01 gram altını temsil ediyor. Buna göre 100 adet ALTINS1 sertifikası 1 gram altına denk geliyor.
Ancak mevcut fiyatlamada dikkat çekici bir ayrışma söz konusu. Sertifikaların gram altın karşılığı 9 bin TL’nin üzerine çıkarken, spot piyasada gram altın 6 bin 350 TL civarında seyrediyor. ALTINS1’in gram altına kıyasla uzun süredir primli işlem görmesi, son düşüşün de ana nedenlerinden biri olarak değerlendiriliyor
Ekonomist Emrah Lafçı, yaşanan düşüşü CNBC-e'ye değerlendirdi. Lafçı, "Burada yükselişin sorgulanması gerekiyordu, düşüşün değil. AltınS1, gram altına göre kullanımı daha kolay bir ürün birçok avantajı var. Bir taraftan da bu avantajların bir limiti olması gerekiyordu. 2025'te yüzde 10'lar civarı bir marj vardı fakat yaşanan altın çılgınlığı sonrası insanlar sorgulamadan altın sertifikası almaya başladı ve bu marj açılmaya başladı. Normal hesaplamalarda AltınS1'ii 63 lira seviyelerinde olması gerekiyor. Düşüşün biraz daha sürmesini bekliyorum. Marj şu anda yüzde 36'ya geldi. Dolayısıyla 2 taban daha görürse dengeye gelme ihtimali yüksek." ifadelerini kullandı.
FonTurkey kurucusu Onur Duygu ise, "AltınS1 ile gram altın arasındaki fark son dönemde çok açılmıştı. Bu primlenme bir noktada terse dönecekti. Bu prim farkı yüzde 5-10 olması gerekirdi ama buradaki fark çok açılmıştı. Şimdi bunun düzeltmesini görüyoruz. Altın yatırımı yapmak isteyen herkes stopajsız olarak yatırım yapabiliyordu. Yatırımcılar bu nedenle AltınS1'e yönelmişti. Bu düzeltmenin daha da sürmesini bekliyoruz. Sertifika ile gram altın arasındaki fark kapanana kadar düşüşün sürmesini bekliyorum" dedi.
Altın fiyatlarındaki yükselişte küresel risk algısının artması etkili oldu. ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri hamlesi piyasaları hareketlendirirken, ABD Merkez Bankası (Fed) cephesinden gelen haberler de güvenli liman talebini artırdı. Fed Başkanı Jerome Powell hakkında açılan cezai soruşturma, yatırımcıları yeniden altın ve gümüşe yöneltti.
Bu gelişmelerle birlikte ons altın pazartesi günü ilk kez 4 bin 600 dolar seviyesini aşarken, gram altın 6 bin 382 TL’ye kadar yükseldi. Gümüş tarafında da güçlü bir tablo görüldü; ons gümüş 84 doların, gram gümüş ise 117 TL’nin üzerine çıktı.