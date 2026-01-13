Altın yükselişte sertifikası çakıldı! AltınS1 'de düşüş sürecek mi? Uzmanlar açıkladı

Ekonomist Emrah Lafçı, yaşanan düşüşü CNBC-e'ye değerlendirdi. Lafçı, "Burada yükselişin sorgulanması gerekiyordu, düşüşün değil. AltınS1, gram altına göre kullanımı daha kolay bir ürün birçok avantajı var. Bir taraftan da bu avantajların bir limiti olması gerekiyordu. 2025'te yüzde 10'lar civarı bir marj vardı fakat yaşanan altın çılgınlığı sonrası insanlar sorgulamadan altın sertifikası almaya başladı ve bu marj açılmaya başladı. Normal hesaplamalarda AltınS1'ii 63 lira seviyelerinde olması gerekiyor. Düşüşün biraz daha sürmesini bekliyorum. Marj şu anda yüzde 36'ya geldi. Dolayısıyla 2 taban daha görürse dengeye gelme ihtimali yüksek." ifadelerini kullandı.