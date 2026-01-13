Menü Kapat
Teknoloji
Yurt dışı alışveriş sınırına 'teknolojik' ayar: AK Parti Sözcüsü Çelik istisna sinyalini verdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 6 Şubat'ta başlayacak yeni gümrük uygulamasının haksız rekabeti önleme amacı taşıdığını belirtirken teknoloji meraklılarını ilgilendiren bir açıklama yaptı. Kısıtlamanın esnetilebileceğinin sinyalini veren Çelik, teknolojik gereklilik arz eden bazı ürünlere istisna getirilebileceğini açıkladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 6 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe girecek düzenleme ile yurt dışı alışverişlerinde 30 euroya kadar siparişlere uygulanan gümrük muafiyetinin kaldırılmasıyla ilgili konuştu. Çelik, yaptığı açıklamada teknolojik gerekliliği olan bazı ürünlere istisna getirilebileceğini söyledi.

Resmi Gazete'nin 7 Ocak 2026 tarihli sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yurt dışından alınan eşya ve postaların gümrüksüz getirilmesini sağlayan 4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanmasında Karar Değişikliği Yapılmasına Dair Kanunu'nun 126. maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştı.

Böylece geçtiğimiz yıl 150 eurodan 30 euroya indirilen limit artık 0'a düşürülmüştü. Yurt dışından eşya getirmek isteyenlerin gümrük müşavirliği hizmeti almasını gerektirecek karar 6 Şubat'ta resmen yürürlüğe girecek. Daha önce bu bedel üzerinde yeni kararlar alınmıştı ve kargo maliyetlerinin de dahil edilmesiyle sınır 27 euroya çekilmişti. Yani her siparişe 3 euro kargo bedeli eklendi.

Yurt dışı alışveriş sınırına 'teknolojik' ayar: AK Parti Sözcüsü Çelik istisna sinyalini verdi

TEKNOLOJİK GEREKLİLİĞİ OLAN ÜRÜNLERE İSTİSNA GELEBİLİR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 30 euro altındaki siparişlerin gümrük vergisinden muaf tutulmasını sağlayan maddenin yürürlükten kaldırılmasının sebebini "haksız rekabete izin vermemek" olarak açıkladı.

Teknolojik gerekliliği olan istisnai durumlarda bazı yeni değerlendirmelerin yapılabileceğine işaret eden Çelik, "Tüketici güvenliği ve sağlığı, ürün güvenliği, haksız rekabetin önlenmesi açısından atılan adımlar bunlar. Aşırı fiyatlamalarla ilgili olarak Ticaret Bakanlığı gereken hassasiyeti gösteriyor, bunlar takip ediliyor." diye konuştu.

Yurt dışı ürünlerde gümrük vergisi oranları 2026! Yurt dışı 30 Euro vergisiz alışveriş sınırı ne zaman kaldırılacak?
Yurt dışından gümrüksüz alışveriş dönemi bitti! 30 Euro sınırı da kaldırıldı
#Teknoloji
