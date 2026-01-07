Yurt dışı ürünlerde gümrük vergisi oranları 2026! Yurt dışı 30 Euro vergisiz alışveriş sınırı ne zaman kaldırılacak?

Yurt dışından posta ve hızlı kargo yoluyla yapılan 30 Euro ve altı ürünlerdeki vergisiz alışveriş uygulaması kaldırıldı. 7 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile birlikte artık 30 Euro altında yapılan alışverişlerde vergi muafiyeti bulunmuyor. 2024 yılında 150 Euro'dan 30 Euro'ya indirilen vergi muafiyeti limiti, 7 Ocak 2026 tarihi itibarıyla artık geçerli değil. Alınan kararın ardından vatandaşlar tarafından Yurt dışı 30 Euro vergisiz alışveriş ne zaman kalkacağı ve artık nasıl alışveriş yapılacak merak ediliyor.

YURT DIŞI VERGİSİZ ALIŞVERİŞ NE ZAMAN KALKACAK 2026?

Yurt dışından yapılan 30 Euro ve altı bireysel alışverişlerde uygulanan vergi muafiyetinin kaldırılmasıyla ilgili düzenleme yayım tarihinden 30 gün sona yürürlüğe girecek.

Düzenleme ile birlikte dış ticaret dengesinin korunması, yerli üreticiyi desteklemek ve sınır ötesi e-ticarette ürün güvenliği konusunda oluşan sorunları önlemek amaçlanıyor.

YURT DIŞI ÜRÜNLERDE GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI 2026

Düzenlemenin ardından artık yurt dışından yapılan alışverişlerin bedeli ne kadar düşük olursa olsun, gümrük vergisine tabi olacak. Bu kapsamda Avrupa Birliği'nden gelen eşyalarda yüzde 30, AB dışı ülkelerden gelen eşyalarda yüzde 60 gümrük vergisi alınacak.

Ayrıca 4760 Sayılı Özel Tüketim VErgisi Kanunu'na ekli (IV) sayılı listede yer alan ürünlerde ise bu oranlara ilave yüzde 20 vergi eklenecek. Ayrıca yurt dışından ürün getiren vatandaşlar da artık gümrük müşavirliği hizmeti almak zorunda kalacaklar.