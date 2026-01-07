Menü Kapat
13°
Yurt dışından gümrüksüz alışveriş dönemi bitti! 30 Euro sınırı da kaldırıldı

Yurt dışından posta veya kargoyla gümrüksüz alışveriş dönemi resmi olarak sona erdi. 150 Eurodan 30 Euroya düşürülen sınır tamamen kaldırıldı. 30 gün sonra yürürlüğe girecek olan karar ile yurt dışından alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar artık gümrük müşavirliği hizmeti alacak.

07.01.2026
07.01.2026
07.01.2026

Resmi Gazete'nin 7 Ocak 2026 tarihli sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla gümrüksüz alışveriş dönemi resmi olarak son buldu. Karar ile yurt dışından alınan eşya ve postaların gümrüksüz getirilmesini sağlayan 4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanmasında Karar Değişikliği Yapılmasına Dair Kanunu'nun 126. maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırıldı. Böylece 150 eurodan 30 euroya indirilen limit de kaldırılmış oldu. Karar, 30 gün sonra yürürlüğe girecek. İstisnanın kaldırılmasının ardından yurt dışından eşya getirmek isteyenler gümrük müşavirliği hizmeti alacak.

150 EURODAN 30 EUROYA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

İnternet üzerinden yurtdışından yapılan gümrüksüz alışverişin tamamen kaldırılacağı daha önce de iddia edildi.

Avrupa Birliği, bu alışveriş yönteminde, 150 Euro muafiyeti 2028 yılına kadar kaldırmayı gündemine aldı. Ticaret Bakanlığı'nın değerlendirmesinden sonra, Türkiye’de de 30 Euro’luk gümrüksüz online alışveriş limitinin sıfırlanacağı öne sürülüyordu.

6 Ağustos 2024 itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemelere göre, bireysel olarak yurtdışından getirilen ürünlerin gümrük sınırı 150 Eurodan 30 Euroya düşürülmüştü.

2024 yılı aralık ayında bu bedel üzerinde yeni kararlar alındı. Kargo maliyetlerinin de dahil edilmesiyle sınır 27 Euroya çekildi. Her siparişe, 3 Euro kargo bedeli eklendi.

Özellikle hızlı kargo veya posta yoluyla Türkiye’ye gönderilen ve ticari mahiyet taşımayan ürünler, Avrupa Birliği ülkelerinden geliyorsa yüzde 30, diğer ülkelerden geliyorsa yüzde 60 oranında gümrük vergisine tabi tutuluyor. Ayrıca, 4760 Sayılı ÖTV Kanunu’na bazı özel ürünler için yüzde 20 oranında maktu vergi alınıyor.

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMETİ ALINMASI GEREKECEK

27 Aralık 2024 tarihinde Resmi Gazete' de yayınlanan yeni düzenlemeyle birlikte, yurt dışından sipariş edilen ürünlerin fiyatına kargo masrafları da dahil edildi. Eşya bedeli toplamda bedel 30 Euroyu aşarsa gümrük işlemlerinin takibi için gümrük müşavirliği hizmeti alınması gerekecek.

Örneğin, yurt dışından bir e-ticaret sitesi üzerinden 29 Euroya alınan bir ürünün, Türkiye'ye gelmesi için ödenecek 2 Euroluk kargo bedeliyle toplam maliyeti 31 Euro oluyordu. Böylece ürünün fiyatı yeni düzenlemeyle birlikte 30 Euroluk alışveriş limitini aştığından gümrük müşavirliği hizmetine tabi oluyordu.

