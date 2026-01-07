Dolar ve euro günü yükselişle açtı! İşte 7 Ocak 2026 güncel döviz kurları

Kategoriler
Piyasalardaki hareketlilik 7 Ocak Çarşamba günü de devam ediyor. İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar da güncel döviz kurlarını araştırmaya başladı. ABD'nin hafta sonunda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının etkisi piyasalarda görülmeye devam ederken, euro ve dolar da günü yükselişle açtı. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira oldu? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 7 Ocak 2026 Çarşamba güncel döviz kuru...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 43,0339
Satış (TL): 43,0511
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 50,3440
Satış (TL): 50,4140