Meteoroloji illeri peş peşe sıraladı! Yoğun kar yağışı geliyor: 4 gün boyunca lapa lapa yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Ocak Çarşamba günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, bugün birçok bölgede sağanak yağış etkisini gösterecek. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı ile Kastamonu ve Mersin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağış geçişleri görülecek. Yağışlar Edirne ve Kırklareli ile Edremit Körfezi çevrelerinde kuvvetlenecek. Sıcaklıkların ise Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

DON, BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi için ise uyarılar yapıldı. Ülkenin doğusuna ise don ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

KAR YAĞIŞI GERİ DÖNÜYOR

Öte yandan Meteoroloji'nin yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporunda kar yağışı ile ilgili uyarılar yayımlandı. Alınan verilere göre, yurda kar yağışı geri dönüyor. Yarın Bayburt, Erzincan, Gümüşhane, Tunceli, Elazığ ve Malatya'da kar yağışı etkisini gösterecek. Cuma günü ise kar yağışı neredeyse her bölgeye yayılacak. Cumartesi ve pazar günü de bazı illerde kar yağışı etkisini arttıracak.

7 OCAK 2026 GÜNCEL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 16°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 19°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 10°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin kuzeybatısı ile gece saatlerinde bölge genelinin yağmur ve sağanak, kuzeybatı kesimlerininin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri, gece saatlerinde il geneli yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KAYSERİ °C, 9°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 16°C

Çok bulutlu ve gece saatlerinde yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Kastamonu çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DÜZCE °C, 20°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SİNOP °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 1°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 0°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 5°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, 4°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 1°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 13°C

Parçalı bulutlu