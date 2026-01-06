Menü Kapat
Meteoroloji birçok kenti gün vererek uyardı! Kuvvetli kar yağışı geri dönüyor: Tüm yurda yayılacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Bursa çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve batı, Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağış etkisini arttıracak. Marmara ve Ege bölgelerinde kuvvetli lodos beklenirken, Doğu Anadolu’nun doğusu için çığ uyarısı yapıldı. Öte yandan kar yağışının etkili olacağı günler için de uyarı yapıldı. 'Kış bitti' derken yeniden kendini gösterecek. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Ocak Salı günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmeye göre, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Bursa çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve batı, Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ise Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin altında, diğer bölgeler ise mevsim normalleri civarında seyredecek.

Meteoroloji birçok kenti gün vererek uyardı! Kuvvetli kar yağışı geri dönüyor: Tüm yurda yayılacak

ÇIĞ TEHLİKESİ, KUVVETLİ RÜZGAR ALARMI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusu için ise çığ uyarısı yapıldı. Trakya ile Kıyı Ege’de güney yönlerden kuvvetli esmesi beklenen rüzgar için de vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji birçok kenti gün vererek uyardı! Kuvvetli kar yağışı geri dönüyor: Tüm yurda yayılacak

KAR YAĞIŞI VE BUZ GİBİ HAVA GELİYOR

Öte yandan yapılan değerlendirmede kar yağışına da dikkat çekildi. Bugün ve yarın Türkiye'nin hiçbir kentinde kar yağışı beklenmezken, perşembe günü kar yağışı etkisini gösterecek. Perşembe günü başlayan kar yağışı cuma günü neredeyse tüm yurda yayılacak. Sıcaklıklar ise eksi 16'ya kadar düşecek.

Meteoroloji birçok kenti gün vererek uyardı! Kuvvetli kar yağışı geri dönüyor: Tüm yurda yayılacak

6 OCAK 2026 GÜNCEL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Bursa çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Trakya'da güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney kesimleri yağmurlu

DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -5°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, -3°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

