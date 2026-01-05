Kar yağışı İstanbul'a geri dönüyor! Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Hızlı ve tipi şeklinde gelecek

İstanbul'da birçok ilçe yeni yılın ilk gününe karla uyanmış, megakentin yüksek ve iç kesimleri beyaz örtüyle kaplanmıştı. Kar yağışının sadece 2 gün sürmesinin ardından İstanbullular, bir sonraki kar yağışı tarihi için meteoroloji uzmanlarından gelen açıklamaları yakından takip etmeye başladı.

KAR YAĞIŞI İSTANBUL'A GERİ DÖNÜYOR

Havaların birkaç derece ısındığı bugünlerde İstanbul için heyecanlandıran bir açıklama daha geldi. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, İstanbul'da kar yağışı için yeni tarihi açıkladı.

"KAR YAĞIŞI HIZLI VE TİPİ ŞEKLİNDE GELECEK"

11 Ocak Pazar gecesinden itibaren İstanbul’da da azda olsa kar yağışının görülebileceğini aktaran Öztel, "2. soğuk hava dalgasının etkisine girebiliriz. 11-12 Ocak’ta üstümüzden geçmesi muhtemel soğuk cephe oldukça hızlı ve tipi şeklinde kar yağışlarını bırakıp 1 gün bitmeden ayrılabilir" dedi.

"KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTIRABİLİR"

İstanbul başta olmak üzere sıkı bir kar yağışı ihtimali olduğunu ancak kısa ömürlü olacağını yineleyen Öztel, "Bu durum değişebilir ve Avrupa üstünden doğuya koşarcasına gelecek alçak basınç alanı, beklentilerden fazla kar bırakabilir" ifadelerini kullandı.

OCAK SONU VE ŞUBAT BAŞINA DİKKAT!

Öztel açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Ayrıca uzun vadeli tahminlerde kendine yer bulan soğuklar var, Ocak ayının son haftasında ve Şubat başlarında yine kar yağışlı günlerimiz olabilir"