Editor
 Baran Aksoy

Kar yağışı İstanbul'a geri dönüyor! Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Hızlı ve tipi şeklinde gelecek

Yeni yılın ilk gününden sonra İstanbul'u terk eden kar yağışı geri dönüyor. İstanbulluların heyecanla beklediği kar yağışı için yeni tarih verildi. 11-12 Ocak tarihini işaret eden Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, kar yağışının hızlı ve tipi şeklinde görüleceğini bildirdi. Peki İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? İşte detaylar...

Kar yağışı İstanbul'a geri dönüyor! Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Hızlı ve tipi şeklinde gelecek
05.01.2026
05.01.2026
saat ikonu 17:24

İstanbul'da birçok ilçe yeni yılın ilk gününe karla uyanmış, megakentin yüksek ve iç kesimleri beyaz örtüyle kaplanmıştı. Kar yağışının sadece 2 gün sürmesinin ardından İstanbullular, bir sonraki kar yağışı tarihi için meteoroloji uzmanlarından gelen açıklamaları yakından takip etmeye başladı.

Kar yağışı İstanbul'a geri dönüyor! Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Hızlı ve tipi şeklinde gelecek

KAR YAĞIŞI İSTANBUL'A GERİ DÖNÜYOR

Havaların birkaç derece ısındığı bugünlerde İstanbul için heyecanlandıran bir açıklama daha geldi. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, İstanbul'da kar yağışı için yeni tarihi açıkladı.

Kar yağışı İstanbul'a geri dönüyor! Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Hızlı ve tipi şeklinde gelecek

"KAR YAĞIŞI HIZLI VE TİPİ ŞEKLİNDE GELECEK"

11 Ocak Pazar gecesinden itibaren İstanbul’da da azda olsa kar yağışının görülebileceğini aktaran Öztel, "2. soğuk hava dalgasının etkisine girebiliriz. 11-12 Ocak’ta üstümüzden geçmesi muhtemel soğuk cephe oldukça hızlı ve tipi şeklinde kar yağışlarını bırakıp 1 gün bitmeden ayrılabilir" dedi.

Kar yağışı İstanbul'a geri dönüyor! Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Hızlı ve tipi şeklinde gelecek

"KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTIRABİLİR"

İstanbul başta olmak üzere sıkı bir kar yağışı ihtimali olduğunu ancak kısa ömürlü olacağını yineleyen Öztel, "Bu durum değişebilir ve Avrupa üstünden doğuya koşarcasına gelecek alçak basınç alanı, beklentilerden fazla kar bırakabilir" ifadelerini kullandı.

Kar yağışı İstanbul'a geri dönüyor! Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Hızlı ve tipi şeklinde gelecek

OCAK SONU VE ŞUBAT BAŞINA DİKKAT!

Öztel açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Ayrıca uzun vadeli tahminlerde kendine yer bulan soğuklar var, Ocak ayının son haftasında ve Şubat başlarında yine kar yağışlı günlerimiz olabilir"

Eğitime kar molası! Tatil haberleri peş peşe geliyor
Meteoroloji gün vererek uyardı! Birçok kente kuvvetli kar yağışı geliyor: Her yer beyaza bürünecek
İstanbul'a çok sert kar yağışı geliyor! Orhan Şen tarih verdi: Bir anda lapa lapa yağacak
#Gündem
