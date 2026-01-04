Menü Kapat
 Özge Sönmez

İstanbul'a çok sert kar yağışı geliyor! Orhan Şen tarih verdi: Bir anda lapa lapa yağacak

İstanbul'da etkili olan kar yağışına kısa bir mola verildi. Bahar havasının geri geleceği tahmin edilse de, Prof. Dr. Orhan Şen kış severleri sevindirecek haberi duyurdu. Uzman isim İstanbul için kar yağışının çok yakın olduğunu bildirdi. İşte detaylar...

04.01.2026
04.01.2026
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından yurt genelinde kar yağışı ve buz gibi hava etkisini gösterdi. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düştü, birçok kent beyaza büründü. İstanbul dahil olmak üzere birçok kentte sıcaklıklar normale dönmeye başladı. AKOM'dan yapılan değerlendirmede sıcaklıkların 15 derece birden artacağı, bahar havasının geri döneceği bildirilmişti.

İstanbul'a çok sert kar yağışı geliyor! Orhan Şen tarih verdi: Bir anda lapa lapa yağacak

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH VERİLDİ

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen katıldığı bir canlı yayında kış severleri sevindirecek haberi duyurdu. Şen, bahar havası beklenen İstanbul'da yeniden kar yağışlarının görüleceğini belirtti. Uzman isim 12-13 Ocak tarihleri arasında kar yağışının geri geleceğini belirtti.

İstanbul'a çok sert kar yağışı geliyor! Orhan Şen tarih verdi: Bir anda lapa lapa yağacak

Meteoroloji birçok ili uyardı! Dondurucu soğuk ve kuvvetli kar yağışı alarmı: Hava buz kesecek
İstanbul'da kar yağışı fena bastırdı! Beşiktaş sokaklarını gören inanamadı
#Yaşam
