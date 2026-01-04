İstanbul'a çok sert kar yağışı geliyor! Orhan Şen tarih verdi: Bir anda lapa lapa yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından yurt genelinde kar yağışı ve buz gibi hava etkisini gösterdi. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düştü, birçok kent beyaza büründü. İstanbul dahil olmak üzere birçok kentte sıcaklıklar normale dönmeye başladı. AKOM'dan yapılan değerlendirmede sıcaklıkların 15 derece birden artacağı, bahar havasının geri döneceği bildirilmişti.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH VERİLDİ

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen katıldığı bir canlı yayında kış severleri sevindirecek haberi duyurdu. Şen, bahar havası beklenen İstanbul'da yeniden kar yağışlarının görüleceğini belirtti. Uzman isim 12-13 Ocak tarihleri arasında kar yağışının geri geleceğini belirtti.