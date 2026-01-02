Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Meteoroloji birçok ili uyardı! Dondurucu soğuk ve kuvvetli kar yağışı alarmı: Hava buz kesecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Trabzon, Rize, Siirt çevreleri, Giresun'un doğusu, Artvin'in kıyı kesimleri ve Ağrı'nın güney kesimlerinde kar yağışı bastıracak. Sıcaklık ise batı illerinde yükselişe geçerken, doğu illerinde daha da düşecek. Yarın ise yurt genelinde soğuk havanın hakim olacağı bildirildi. İşte 2 Ocak 2026 güncel hava durumu...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
02.01.2026
saat ikonu 07:34
|
GÜNCELLEME:
02.01.2026
saat ikonu 07:40

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 Ocak Cuma günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yurt genelinde sıcaklıklar düşerken, kar yağışının da devam edeceği bildirildi. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Trabzon, Rize, Siirt çevreleri, Giresun'un doğusu, Artvin'in kıyı kesimleri ve Ağrı'nın güney kesimlerin yoğun kar yağışı görüleceği bildirildi. Orta Karadeniz kıyıları ve Marmara için kuvvetli fırtına alarmı verildi. Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksekleri için ise çığ uyarısı yapıldı. Öte yandan yapılan değerlendirmede, sıcaklıkların batı illerinde yükseleceği, doğu illerinde ise iyiden iyiye düşüş göstereceği bildirildi.

Meteoroloji birçok ili uyardı! Dondurucu soğuk ve kuvvetli kar yağışı alarmı: Hava buz kesecek

KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu da yayımladı. Kar yağışının yarın da birçok ili esir alacağı bildirilirken, pazar gününden itibaren kar yağışının biteceği belirtildi. Pazar gününden itibaren batı ve iç bölgelerde güneş yüzünü gösterecek, doğu illerinde ise sıcaklıklar eksi 24 dereceye kadar düşecek.

Meteoroloji birçok ili uyardı! Dondurucu soğuk ve kuvvetli kar yağışı alarmı: Hava buz kesecek

2 OCAK 2026 GÜNCEL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 6°C
Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 10°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 7°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji birçok ili uyardı! Dondurucu soğuk ve kuvvetli kar yağışı alarmı: Hava buz kesecek

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, -2°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 7°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji birçok ili uyardı! Dondurucu soğuk ve kuvvetli kar yağışı alarmı: Hava buz kesecek

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 10°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 4°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji birçok ili uyardı! Dondurucu soğuk ve kuvvetli kar yağışı alarmı: Hava buz kesecek

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, -2°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, -3°C
Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, -9°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, -1°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Trabzon, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri ve Giresun'un doğu ilçelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgârın, Orta Karadeniz kıyılarında güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, -2°C
Çok bulutlu

RİZE °C, 5°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 3°C
Çok bulutlu

TRABZON °C, 6°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Ağrı'nın güney kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -11°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, -10°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, -4°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, -1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATMAN °C, -4°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, -1°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 0°C
Parçalı bulutlu

MARDİN °C, -2°C
Parçalı bulutlu

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Meteoroloji alarm verdi! Türkiye kara teslim: Kar yağışının kuvvetleneceği iller tek tek sıralandı
İstanbul'da kar yağışı fena bastırdı! Beşiktaş sokaklarını gören inanamadı
Kar tatili haberleri peş peşe geldi! 2 Ocak kar tatili olan iller hangileri?
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.