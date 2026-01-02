Meteoroloji birçok ili uyardı! Dondurucu soğuk ve kuvvetli kar yağışı alarmı: Hava buz kesecek

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 Ocak Cuma günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yurt genelinde sıcaklıklar düşerken, kar yağışının da devam edeceği bildirildi. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Trabzon, Rize, Siirt çevreleri, Giresun'un doğusu, Artvin'in kıyı kesimleri ve Ağrı'nın güney kesimlerin yoğun kar yağışı görüleceği bildirildi. Orta Karadeniz kıyıları ve Marmara için kuvvetli fırtına alarmı verildi. Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksekleri için ise çığ uyarısı yapıldı. Öte yandan yapılan değerlendirmede, sıcaklıkların batı illerinde yükseleceği, doğu illerinde ise iyiden iyiye düşüş göstereceği bildirildi.
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu da yayımladı. Kar yağışının yarın da birçok ili esir alacağı bildirilirken, pazar gününden itibaren kar yağışının biteceği belirtildi. Pazar gününden itibaren batı ve iç bölgelerde güneş yüzünü gösterecek, doğu illerinde ise sıcaklıklar eksi 24 dereceye kadar düşecek.
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 6°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 10°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 7°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, -2°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 7°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA °C, 10°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 4°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, -2°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, -3°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, -9°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, -1°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Trabzon, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri ve Giresun'un doğu ilçelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgârın, Orta Karadeniz kıyılarında güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, -2°C
Çok bulutlu
RİZE °C, 5°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 3°C
Çok bulutlu
TRABZON °C, 6°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
Çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Ağrı'nın güney kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -11°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, -10°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, -4°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, -1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BATMAN °C, -4°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, -1°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 0°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, -2°C
Parçalı bulutlu