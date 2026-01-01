Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Kar tatili haberleri peş peşe geldi! 2 Ocak kar tatili olan iller hangileri?

Ülkenin büyük kesiminde kar yağışı şiddetini artırırken, valiliklerden de kar tatili haberleri ardışık şekilde gelmeye başladı. 1 Ocak resmi tatilinin ardından 2 Ocak’ta da birçok ilde okullar tatil duyurusu yapıldı. Öğrenciler ve velilerle birlikte birçok çalışan da kar tatili haberlerinin son durumunu araştırıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kar tatili haberleri peş peşe geldi! 2 Ocak kar tatili olan iller hangileri?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.01.2026
saat ikonu 19:27
|
GÜNCELLEME:
01.01.2026
saat ikonu 19:27

Yoğun kar yağışı nedeniyle 2 Ocak yarın okullar tatil mi, cuma tatil mi sorusunun yanıtı milyonlarca çalışan ve öğrenci tarafından merak ediliyor.

Bilindiği üzere 1 Ocak resmi tatil olarak kabul ediliyor.

1 Ocak 2026 Perşembe gününün resmi tatil olmasıyla birlikte, hafta sonu ile aradaki köprü günü olan cuma gününün de tatile dâhil edilip edilmeyeceği gündeme geliyor.

Aynı zamanda kar yağışı da tatil olabileceği beklentilerini artırdı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Valilikler tarafından 2 Ocak Cuma günü okulların tatil olduğu iller duyuruldu. Davut Gül, “Okullar açık olacak” dedi.

Ankara'dan da 2 Ocak için henüz tatil açıklaması gelmedi.

Kar tatili haberleri peş peşe geldi! 2 Ocak kar tatili olan iller hangileri?

BİTLİS’TE OKULLARA KAR TATİLİ

Bitlis’te kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre; Bitlis il genelinde yoğun ve kuvvetli kar yağışı devam etmekte olup, hava sıcaklıklarının düşmesi ve aşırı soğuklara bağlı olarak buzlanma riski bulunmaktadır. Öğrenci ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 2 Ocak 2026 Cuma günü Bitlis il genelinde tüm okullar, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur’an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir.” denildi.

Kar tatili haberleri peş peşe geldi! 2 Ocak kar tatili olan iller hangileri?

ARTVİN’DE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Artvin Valiliği, il genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il merkezi ve bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 18.00’den itibaren 200 metre rakımın üzerindeki bölgelerde 20 santimetre ve üzeri yoğun kar yağışı beklendiği, buna bağlı olarak buzlanma, don, tipi ve çığ riskinin oluşabileceği belirtildi.

ARDAHAN'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Ardahan Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.

Ardahan Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre; ilimiz genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesi oluşacağı öngörülmektedir. Oluşması muhtemel olumsuzluklar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar için tedbir amacıyla 2 Ocak 2026 Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Kar tatili haberleri peş peşe geldi! 2 Ocak kar tatili olan iller hangileri?

ERZURUM’DA EĞİTİME KAR VE SOĞUK TATİLİ

Erzurum’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün süre ile iptal edildi.

Erzurum Valiliği’nce yapılan açıklamada, Erzurum’da etkisini sürdüren etkili kar yağışı, soğuk hava, don ve buzlanma riski nedeniyle, (yarın) 02.01.2026 Cuma günü; Erzurum genelinde tüm ilçelerimizde bulunan resmî ve özel ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu personelimiz de 1 bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır’ denildi.

KAYSERİ’DE DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Kayseri’de yoğun kar yağışından dolayı oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kayseri Valiliği’nden yapılan açıklamada, Cuma günü eğitime 1 gün süreyle ara verileceği bildirildi.

Kar tatili haberleri peş peşe geldi! 2 Ocak kar tatili olan iller hangileri?

KİLİS’TE EĞİTİME 1 GÜN ARA

Kilis’te don ve buzlanma riskinin artması nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda ilgili birimler tarafından yapılan değerlendirme sonucu, trafikte yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, 2 Ocak 2026 Cuma günü Kilis Merkez, Polateli, Musabeyli ve Elbeyli ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

SAKARYA HENDEK’TE EĞİTİME KAR ENGELİ

Sakarya’nın Hendek ilçesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle eğitime bir gün ara verildi.

Sakarya’da etkili olan kar yağışı sebebiyle Hendek kaymakamlığınca alınan karar çerçevesinde yarın ilçe genelinde eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Kar tatili haberleri peş peşe geldi! 2 Ocak kar tatili olan iller hangileri?

SİNOP'TA EĞİTİME 1 GÜN ARA

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla alınan tedbirler kapsamında il merkezi ile Ayancık, Erfelek ve Türkeli ilçelerinde tüm resmi ve özel okullar, özel eğitim kurumları, halk eğitim kursları ve özel öğretim kurslarında eğitim-öğretimin bir gün süreyle durdurulduğu bildirildi.

Boyabat, Gerze ve Dikmen ilçelerinde ise taşımalı eğitim öğretim yönetmeliği kapsamındaki eğitim faaliyetlerine 2 Ocak Cuma günü ara verilirken, Durağan ilçesinde taşımalı eğitime kısmi olarak ara verildiği açıklandı.

Kar tatili haberleri peş peşe geldi! 2 Ocak kar tatili olan iller hangileri?

KONYA’NIN 2 İLÇESİNDE OKULLARA KAR TATİLİ

Konya’da Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve buzlanma riski nedeniyle 2 Ocak Cuma günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

ŞANLIURFA’DA EĞİTİME 1 GÜN ARA

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kar yağışı nedeniyle oluşabilecek buzlanma riskine karşı okullarda eğitime yarın (2 Ocak) ara verildiğini duyurdu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Batman'da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Batman Valiliği’nden açıklama
Çorum Valiliği beklenen açıklamayı yaptı! Yarın Çorum’da okullar tatil mi?
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.