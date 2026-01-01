Kar tatili haberleri peş peşe geldi! 2 Ocak kar tatili olan iller hangileri?

Yoğun kar yağışı nedeniyle 2 Ocak yarın okullar tatil mi, cuma tatil mi sorusunun yanıtı milyonlarca çalışan ve öğrenci tarafından merak ediliyor.

Bilindiği üzere 1 Ocak resmi tatil olarak kabul ediliyor.

1 Ocak 2026 Perşembe gününün resmi tatil olmasıyla birlikte, hafta sonu ile aradaki köprü günü olan cuma gününün de tatile dâhil edilip edilmeyeceği gündeme geliyor.

Aynı zamanda kar yağışı da tatil olabileceği beklentilerini artırdı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Valilikler tarafından 2 Ocak Cuma günü okulların tatil olduğu iller duyuruldu. Davut Gül, “Okullar açık olacak” dedi.

Ankara'dan da 2 Ocak için henüz tatil açıklaması gelmedi.

BİTLİS’TE OKULLARA KAR TATİLİ

Bitlis’te kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre; Bitlis il genelinde yoğun ve kuvvetli kar yağışı devam etmekte olup, hava sıcaklıklarının düşmesi ve aşırı soğuklara bağlı olarak buzlanma riski bulunmaktadır. Öğrenci ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 2 Ocak 2026 Cuma günü Bitlis il genelinde tüm okullar, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur’an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir.” denildi.

ARTVİN’DE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Artvin Valiliği, il genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il merkezi ve bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 18.00’den itibaren 200 metre rakımın üzerindeki bölgelerde 20 santimetre ve üzeri yoğun kar yağışı beklendiği, buna bağlı olarak buzlanma, don, tipi ve çığ riskinin oluşabileceği belirtildi.

ARDAHAN'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Ardahan Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.

Ardahan Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre; ilimiz genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesi oluşacağı öngörülmektedir. Oluşması muhtemel olumsuzluklar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar için tedbir amacıyla 2 Ocak 2026 Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

ERZURUM’DA EĞİTİME KAR VE SOĞUK TATİLİ

Erzurum’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün süre ile iptal edildi.

Erzurum Valiliği’nce yapılan açıklamada, Erzurum’da etkisini sürdüren etkili kar yağışı, soğuk hava, don ve buzlanma riski nedeniyle, (yarın) 02.01.2026 Cuma günü; Erzurum genelinde tüm ilçelerimizde bulunan resmî ve özel ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu personelimiz de 1 bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır’ denildi.

KAYSERİ’DE DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Kayseri’de yoğun kar yağışından dolayı oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kayseri Valiliği’nden yapılan açıklamada, Cuma günü eğitime 1 gün süreyle ara verileceği bildirildi.

KİLİS’TE EĞİTİME 1 GÜN ARA

Kilis’te don ve buzlanma riskinin artması nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda ilgili birimler tarafından yapılan değerlendirme sonucu, trafikte yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, 2 Ocak 2026 Cuma günü Kilis Merkez, Polateli, Musabeyli ve Elbeyli ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

SAKARYA HENDEK’TE EĞİTİME KAR ENGELİ

Sakarya’nın Hendek ilçesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle eğitime bir gün ara verildi.

Sakarya’da etkili olan kar yağışı sebebiyle Hendek kaymakamlığınca alınan karar çerçevesinde yarın ilçe genelinde eğitime bir gün süreyle ara verildi.

SİNOP'TA EĞİTİME 1 GÜN ARA

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla alınan tedbirler kapsamında il merkezi ile Ayancık, Erfelek ve Türkeli ilçelerinde tüm resmi ve özel okullar, özel eğitim kurumları, halk eğitim kursları ve özel öğretim kurslarında eğitim-öğretimin bir gün süreyle durdurulduğu bildirildi.

Boyabat, Gerze ve Dikmen ilçelerinde ise taşımalı eğitim öğretim yönetmeliği kapsamındaki eğitim faaliyetlerine 2 Ocak Cuma günü ara verilirken, Durağan ilçesinde taşımalı eğitime kısmi olarak ara verildiği açıklandı.

KONYA’NIN 2 İLÇESİNDE OKULLARA KAR TATİLİ

Konya’da Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve buzlanma riski nedeniyle 2 Ocak Cuma günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

ŞANLIURFA’DA EĞİTİME 1 GÜN ARA

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kar yağışı nedeniyle oluşabilecek buzlanma riskine karşı okullarda eğitime yarın (2 Ocak) ara verildiğini duyurdu.