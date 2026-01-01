Çorum Valiliği beklenen açıklamayı yaptı! Yarın Çorum’da okullar tatil mi?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Çorum'da okullar tatil edildi mi merak ediliyor.
Kentteki yoğun kar yağışı, fırtına ve buzlanma riski nedeniyle öğrenciler ile velilerin gözü kulağı valilik açıklamalarındaydı.
Meteoroloji’nin kuvvetli uyarılarının ardından Çorum Valiliği, il genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların ve özellikle çocukların güvenliğini öncelikli tutarak önemli tedbirler aldı.
Meteorolojik veriler doğrultusunda 2 Ocak Cuma sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması öngörülen yağışların ulaşımda aksamalara yol açabileceği vurgulandı.
2 Ocak 2026 Cuma günü Çorum'da okullar tatil edildi.
Çorum Valiliği'nden yapılan açıklamada eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.