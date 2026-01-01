Menü Kapat
Yaşam
Editor
Editor
 | Erdem Avsar

Batman'da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Batman Valiliği’nden açıklama

30 ve 31 Aralık tarihlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilen Batman'da hafta başından bu yana etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar, 2 Ocak 2026 Cuma günü için okullar tatil mi? sorusunu yeniden gündeme getirdi. 1 Ocak resmi tatilinin ardından haftanın son günü olan Cuma günü ders başı yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

Güneydoğu Anadolu genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve aşırı soğuklar Batman'da hayatı zorlaştırmayı sürdürüyor.

2 Ocak Cuma günü ders başı yapmaya hazırlanan binlerce öğrenci, sosyal medya üzerinden “Batman'da yarın okullar tatil mi, kar tatili var mı?” sorularına yanıt arıyor.

Meteorolojiden gelen uyarılar, özellikle taşımalı eğitim yapan bölgelerdeki öğrencileri ve velileri yakından ilgilendiriyor.

Batman'da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Batman Valiliği’nden açıklama

2 OCAK BATMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Batman'da hafta içinde (30-31 Aralık) eğitime 2 gün ara verilmişti.

1 Ocak resmi tatilinin ardından 2 Ocak için de valilikten tatil açıklaması yapıldı.

Batman'da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Batman Valiliği’nden açıklama

Batman Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“02.01.2026 Cuma günü, Batman il genelinde resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.”

Sıkça Sorulan Sorular

2 Ocak Cuma günü Batman’da okullar tatil mi?
Evet, Batman Valiliği 2 Ocak 2026 Cuma günü için eğitime ara verildiğini duyurdu.
#Yaşam
