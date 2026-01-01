Batman'da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Batman Valiliği’nden açıklama

Güneydoğu Anadolu genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve aşırı soğuklar Batman'da hayatı zorlaştırmayı sürdürüyor.

2 Ocak Cuma günü ders başı yapmaya hazırlanan binlerce öğrenci, sosyal medya üzerinden “Batman'da yarın okullar tatil mi, kar tatili var mı?” sorularına yanıt arıyor.

Meteorolojiden gelen uyarılar, özellikle taşımalı eğitim yapan bölgelerdeki öğrencileri ve velileri yakından ilgilendiriyor.

2 OCAK BATMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Batman'da hafta içinde (30-31 Aralık) eğitime 2 gün ara verilmişti.

1 Ocak resmi tatilinin ardından 2 Ocak için de valilikten tatil açıklaması yapıldı.

Batman Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“02.01.2026 Cuma günü, Batman il genelinde resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.”