Eğitime kar molası! Tatil haberleri peş peşe geliyor

Türkiye'de Doğu ve Güney Doğu Anadolu başta olmak üzere yurdu etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli kar yağışları eğitimi de olumsuz etkiledi. Bugün de yetkililerden peş peşe kar tatili açıklamaları gelmeye devam ediyor...

BATMAN

Bugünün ilk tatil haberi Batman'ın Sason ilçesinden geldi. Sason Kaymakamı Furkan Başar, olumsuz hava şartlarının muhtemel risklerine karşı tedbir amacıyla ilçe merkezi ile bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda 6 Ocak Salı günü taşımalı eğitim dahilinde olan okullarda eğitime öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.