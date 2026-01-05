Menü Kapat
14°
Editor
Editor
 Baran Aksoy

Eğitime kar molası! Tatil haberleri peş peşe geliyor

Son dakika haberi: Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışlarının ardından okullar tatili haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Peki hangi il ve ilçede kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi? İşte detaylar...

Eğitime kar molası! Tatil haberleri peş peşe geliyor
Türkiye'de Doğu ve Güney Doğu Anadolu başta olmak üzere yurdu etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli kar yağışları eğitimi de olumsuz etkiledi. Bugün de yetkililerden peş peşe kar tatili açıklamaları gelmeye devam ediyor...

Eğitime kar molası! Tatil haberleri peş peşe geliyor

BATMAN

Bugünün ilk tatil haberi Batman'ın Sason ilçesinden geldi. Sason Kaymakamı Furkan Başar, olumsuz hava şartlarının muhtemel risklerine karşı tedbir amacıyla ilçe merkezi ile bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda 6 Ocak Salı günü taşımalı eğitim dahilinde olan okullarda eğitime öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

