Meteoroloji gün vererek uyardı! Birçok kente kuvvetli kar yağışı geliyor: Her yer beyaza bürünecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmeye göre Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli lodos etkili olurken, kıyı kesimleri yağmurlu olacak. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde ise çığ tehlikesi bulunuyor. Öte yandan yurtta kar yağışına kısa bir mola verildi. Meteoroloji yoğun yağışın ne zaman başlayacağını açıkladı.

KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
05.01.2026
saat ikonu 08:09
|
GÜNCELLEME:
05.01.2026
saat ikonu 08:13

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 Ocak 2026 güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, Kıyı Ege ile Balıkesir'in batı ilçeleri, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli lodos etkili olurken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ tehlikesine dikkat çekildi.

Meteoroloji gün vererek uyardı! Birçok kente kuvvetli kar yağışı geliyor: Her yer beyaza bürünecek

KAR YAĞIŞI GERİ DÖNÜYOR

Öte yandan Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunda kar yağışına 4 günlük bir mola verildiğini bildirdi. Tüm yurtta 4 gün boyunca kar yağışı görülmeyecek fakat hava sıcaklıkları oldukça düşecek. Yapılan değerlendirmede kar yağışının geri döneceği tarih de verildi. Meteoroloji cuma günü yurdun yarısından fazlasında kar yağışı görüleceğini bildirdi.

Meteoroloji gün vererek uyardı! Birçok kente kuvvetli kar yağışı geliyor: Her yer beyaza bürünecek

5 OCAK 2026 GÜNCEL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği bekleniyor.

BURSA °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Hatay'ın güneyinde, kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KAYSERİ °C, 5°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, -6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

RİZE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

