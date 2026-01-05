Meteoroloji gün vererek uyardı! Birçok kente kuvvetli kar yağışı geliyor: Her yer beyaza bürünecek

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 Ocak 2026 güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, Kıyı Ege ile Balıkesir'in batı ilçeleri, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli lodos etkili olurken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ tehlikesine dikkat çekildi.
Öte yandan Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunda kar yağışına 4 günlük bir mola verildiğini bildirdi. Tüm yurtta 4 gün boyunca kar yağışı görülmeyecek fakat hava sıcaklıkları oldukça düşecek. Yapılan değerlendirmede kar yağışının geri döneceği tarih de verildi. Meteoroloji cuma günü yurdun yarısından fazlasında kar yağışı görüleceğini bildirdi.
Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği bekleniyor.
BURSA °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Hatay'ın güneyinde, kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
HATAY °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KAYSERİ °C, 5°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİNOP °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı ve az, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, -6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
RİZE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BATMAN °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu