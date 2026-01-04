Seralar saniyeler içinde yerle bir oldu! Kar yığını arasında can pazarı kameralara yansıdı

Karabük genelinde geçen hafta etkisini gösteren yoğun kar yağışı, Eskipazar ilçesine bağlı Köyceğiz Köyü’nde geçimini seracılıktan sağlayan vatandaşlar için büyük bir felakete dönüştü. Kar kütlelerinin ağırlığına dayanamayan yaklaşık 50 dönümlük sera alanı saniyeler içinde çökerken, milyonlarca liralık maddi kayıp güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Çitçi Hıfsı Çelik’in serası çöktüğü sırada içeride mahsur kaldı. Çelik, komşularının yardımıyla enkazdan yara almadan çıkarıldı. Köy sakinlerinden 65 yaşındaki İsmail Örenbaşı, "Hazırlıksız yakalandık. Sadece benim 2 milyon liranın üzerinde maddi hasarım var. Biz emekli insanlarız, tek gelirimiz burasıydı. Devletimizden destek bekliyoruz." diyerek yaşadıkları çaresizliği dile getirdi. Henüz yeni yaptırdığı serasının tek bir fide dikemeden yerle bir olduğunu belirten Emrah Çelik, "Bu sera sıfırdı, içinde mahsul bile yoktu. Şartnameye uygun yapıldığı söylendi ama ilk karda yerle bir oldu. Geçim kaynağımız bu. Şimdi elimizde yıkılan seranın borçları kaldı." ifadelerini kullandı.