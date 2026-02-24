Menü Kapat
Editor
 | Serhat Yıldız

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kararı! Kasımpaşa maçı sonrası ipler koptu: Yıldız isimle vedalaşılıyor

Trendyol Süper Lig devi Fenerbahçe’de 90+11 şoku sonrası yaprak dökümü başladı. Şampiyonluk yolunda kritik puan kaybı yaşayan sarı-lacivertlilerde o isimle ipler tamamen koptu. Yönetim, sözleşmesi devam eden dünyaca ünlü yıldızın biletini kesti; sezon sonunda ayrılık kesinleşti. Sambacı yıldızın yeni durağı ve transferin perde arkasındaki tüm detaylar haberimizde...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.02.2026
saat ikonu 10:10
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
saat ikonu 10:10

’in 23. haftasında şampiyonluk yolunda ağır bir yara alan ’de sıcak saatler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kararı! Kasımpaşa maçı sonrası ipler koptu: Yıldız isimle vedalaşılıyor

karşısında son saniye golüyle bırakılan 2 puan, sarı-lacivertli yönetimde bardağı taşıran son damla oldu. Maçın ardından kulislerde konuşulan o iddiaya göre Kanarya, maestrosuyla sezon sonunda vedalaşıyor.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kararı! Kasımpaşa maçı sonrası ipler koptu: Yıldız isimle vedalaşılıyor

KADIKÖY’DE KABUS GİBİ GECE

Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada liderlik koltuğuna yaklaşma fırsatını elinin tersiyle iten Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında adeta dondu kaldı. Maçın 90+5. dakikasında Marco Asensio ile öne geçerek galibiyete çok yaklaşan sarı-lacivertliler, 90+11’de Jim Allevinah’ın golüne engel olamadı. Sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılan Kanarya, puanını 53’e yükseltse de zirve yolunda altın değerinde 2 puan bıraktı.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kararı! Kasımpaşa maçı sonrası ipler koptu: Yıldız isimle vedalaşılıyor

İLK YOLCU BELLİ OLDU!

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Fenerbahçe yönetiminin kadro planlamasında radikal kararlar aldığı öğrenildi. Üst üste gelen puan kayıplarının faturası takımdaki bazı isimlere kesilirken, ayrılacaklar listesinin ilk sırasındaki isim ise dikkat çekti.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kararı! Kasımpaşa maçı sonrası ipler koptu: Yıldız isimle vedalaşılıyor

FRED İÇİN YOLUN SONU GÖRÜNDÜ

Sarı-lacivertli formayla bu sezon istikrarlı bir görüntü çizmesine rağmen, teknik heyet ve yönetimin gelecek sezon planlamasında 'in yer almadığı öne sürüldü. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen, 32 yaşındaki Brezilyalı yıldızla sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kararı! Kasımpaşa maçı sonrası ipler koptu: Yıldız isimle vedalaşılıyor

SAMBACI'YA BREZİLYA'DAN KANCALAR VAR

Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan tecrübeli orta saha oyuncusu için ülkesi Brezilya'dan şimdiden birçok kulübün devreye girdiği belirtiliyor. Fenerbahçe yönetiminin, yüksek maliyeti ve ilerleyen yaşı nedeniyle Fred için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı ve transferde kolaylık sağlayacağı gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kararı! Kasımpaşa maçı sonrası ipler koptu: Yıldız isimle vedalaşılıyor

FRED'İN BU SEZONKİ KARNESİ

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 34 resmi maça çıkan Fred, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kararı! Kasımpaşa maçı sonrası ipler koptu: Yıldız isimle vedalaşılıyor
