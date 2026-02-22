Galatasaray'ın iptal edilen golünde ofsayt var mı? Trio ekibi son noktayı koydu

İşte trio ekibinin pozisyona ilişkin yorumları...

"OFSAYT DEĞİL"

Bülent Yıldırım: Bunu oturtamadığımızı kabul ediyorum. Burada coğrafik bir ofsayt olsa zaten tak diye çizgi gelir ve olay çözülür. Subjektif,bir değerlendirmenin olduğu yerde maç görevlilerinin kararı esastır. Sacha Boey’nin müdahalesinin rakip oyuncunun topa doğru hamlesini temaslı bir şekilde engelleyip engellemediği konusu subjektif bir konu. Subjektif bir karar. Hakem golü verdi. Ben Video Hakem olarak ciddi bir şüphe görmüyorsam saha hakeminin subjektif bir şekilde verdiği kararı niye desteklemiyorum? Video Hakem müdahalesi yanlış. Ben ofsayt olmadığını düşünüyorum.

"VAR'IN KARIŞMASINI DOĞRU DEĞİL

Deniz Çoban: Bu golün sahada iptal edilmesi durumunda ben buna kökten yanlış demezdim. Hakemleri haklı bulurdum. Bu golün iptaline de ‘Bu golü nasıl iptal edersiniz’ demiyorum ama prensipleri, ilkeleri ve kuralları konuşuyorum. Kurala göre; ofsayttan önce faul var ama subjektif bir pozisyona VAR’ın karışmasını doğru bulmuyorum.

"SAHADAKİ HAKEMİN KARARINA SAYGI DUYULMALIYDI"

Bahattin Duran: Topa vurulduğunda Olaigbe’nin uçması lazım oraya. Bu bir UEFA Şampiyonlar Ligi maçı olsaydı bu pozisyona VAR müdahale etmezdi bence ama daha önce bizim ligimizde böyle sorunlara müdahale edildi. Bana göre sahadaki en doğru karar fauldü ama VAR müdahalesini müdahalesini doğru bulmuyorum. Sahadaki hakemin kararına saygı duyulmalıydı."