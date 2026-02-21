Menü Kapat
Galatasaray'da Okan Buruk'tan hakem vurgusu: "Büyük komedi"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor mağlubiyeti sonrasında hakem konusunu gündeme taşıdı. Esasen ise Okan Buruk, ofsayt kararının büyük bir komedi olduğunu belirtti.

, Trendyol 'de 'a konuk oldu ve 2-0 kaybetti. Galatasaray Teknik Direktörü , sürpriz sonucun ardından vurgusunda bulundu.

GALATASARAY'DA OKAN BURUK'TAN HAKEM VURGUSU

"Oyuncu değişiklikleri yaptık, dinlenmiş isimlerle başlamaya çalıştık. Ama o verimi alamadık. Takım olarak iyi günümüzde değildik. Az ürettik. İkinci yarıda attığımız golün iptalinden sonra... Nizami bir goldü. Bu çok açık. Kim ne derse desin. Genel kanı da bu şekilde olacaktır. 90'larda belki ofsayt verirdi hakemler ama maalesef 2026'dayız. Bu gole ofsayt vermek, bu gol için VAR'a çağırmak büyük bir komedi! Bunu izleyip vermek büyük komedi. TFF başkanının bir açıklaması vardı, VAR'dan seyreden hakemler için gerekli kararı kendisi alacaktır. MHK başkanı gerekli kararı alacaktır. Bu pozisyona ofsayt vermek adına bir utançtır. Bu gece de bir utanç oldu. Konyaspor'u tebrik ediyorum. Rakibimizi kutlamak istiyorum. Hak ederek kazandılar. Biz yeteri kadar iyi olsak, 1-2 golümüz de verilmese biz yine kazanırdık. Biz Galatasaray gibi oynamadığımız için kaybettik. İlhan hocayı, oyuncuları, taraftarı tebrik ediyorum."

Sıkça Sorulan Sorular

KONYASPOR'UN GALİBİYET GOLLERİ KİMLERDEN GELDİ?
Anadolu temsilcisi, Adil Demirbağ ve Blaz Kramer ile sonuca gitmişti.
