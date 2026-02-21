Luciano Spalletti'den Galatasaray çıkışı: "Maçı kaybederiz"

Juventus, Serie A mücadelesinde Como'ya 2-0 kaybetti. 5 maçtır kazanamayan Luciano Spalletti, mücadele sonrasında Galatasaray detayını verdi.

LUCIANO SPALLETTI'DEN GALATASARAY ÇIKIŞI

"Kaleye gelen ilk şutta 13 kez gol yiyorsan, ortada sorunlar olduğu açıktır. Öz güvenimize ve bir şansımız olduğuna olan inancımıza odaklanmıştık. Biraz otorite ve inanç eksik olunca normalde yapmadığımız birçok pas hatası yaptık. Sonuçlardan gelen baskının tuzağına düşmüş durumdayız. Kaleci Di Gregorio'nun da arkadaşlarından daha fazla sorumluluğu yok. Galatasaray karşısında kendi kendimizi yeneceğiz. Zihinsel ve teknik olarak bir şeyleri düzeltirsek oynayabiliriz. Bu seviyede olursak maç kaybederiz, sonuç bekleyemeyiz."

ÇARŞAMBA GÜNÜ İTALYA RANDEVUSU

Temsilcimiz Galatasaray, çarşamba günü Torino deplasmanına çıkacak.