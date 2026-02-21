Menü Kapat
TGRT Haber
 Burak Ayaydın

Luciano Spalletti'den Galatasaray çıkışı: "Maçı kaybederiz"

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Como mağlubiyetinin ardından Galatasaray kritiğinde bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, seviyelerinin yeterli olmadığının altını çizdi.

Luciano Spalletti'den Galatasaray çıkışı:
Burak Ayaydın
21.02.2026
21.02.2026
, mücadelesinde Como'ya 2-0 kaybetti. 5 maçtır kazanamayan Luciano Spalletti, mücadele sonrasında detayını verdi.

Luciano Spalletti'den Galatasaray çıkışı: "Maçı kaybederiz"

LUCIANO SPALLETTI'DEN GALATASARAY ÇIKIŞI

"Kaleye gelen ilk şutta 13 kez gol yiyorsan, ortada sorunlar olduğu açıktır. Öz güvenimize ve bir şansımız olduğuna olan inancımıza odaklanmıştık. Biraz otorite ve inanç eksik olunca normalde yapmadığımız birçok pas hatası yaptık. Sonuçlardan gelen baskının tuzağına düşmüş durumdayız. Kaleci Di Gregorio'nun da arkadaşlarından daha fazla sorumluluğu yok. Galatasaray karşısında kendi kendimizi yeneceğiz. Zihinsel ve teknik olarak bir şeyleri düzeltirsek oynayabiliriz. Bu seviyede olursak maç kaybederiz, sonuç bekleyemeyiz."

Luciano Spalletti'den Galatasaray çıkışı: "Maçı kaybederiz"

ÇARŞAMBA GÜNÜ İTALYA RANDEVUSU

Temsilcimiz Galatasaray, çarşamba günü deplasmanına çıkacak.

Juventus yine kazanamadı: Galatasaray maçı öncesinde adeta yokuş aşağı!
Galatasaraylı yıldıza Napoli kancası: Transferde ters köşe duyuruldu!
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#serie a
#juventus
#torino
#Luciano Spalletti
#Spor
