Galatasaraylı yıldıza Napoli kancası: Transferde ters köşe duyuruldu!

Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Kış döneminde Bayern Münihli Sacha Boey için kiralık bir anlaşma yapan Galatasaray'a, İtalya'dan ters köşe geldi! Zira Serie A ekibi Napoli, kritik bir hamleyle Galatasaray'daki ilk maçlarında yeniden dikkat çeken Sacha Boey için hazırlıklara başladı.
Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olduktan sonra aradığını bulamayan Sacha Boey, ansızın yeniden sarı kırmızılı formayı giymişti. Halihazırda Sacha Boey için satın alma opsiyonunu da hesaba katan Galatasaray, yıldız savunmacının Juventus karşısında gol atmasıyla da iyice olumlu bir tavır almıştı! An itibarıyla ise Napoli, Galatasaray'ın Bayern Münih'ten kiraladığı Sacha Boey için hesaplamalara girişti ve 25 yaşındaki savunmacının bonservisini almaya karar verdi.
Sacha Boey için Bayern Münih'le 30 milyon Euroluk bir anlaşma gerçekleştiren Galatasaray, ardından ise birçok transfere rağmen sağ bekte istikrar yakalayamamış ve en nihayetinde de Roland Sallai'yi o pozisyonda kullanmaya başlamıştı.
Galatasaray'a kiralık olarak gelen ve ikinci dönemine başlayan Sacha Boey, sarı kırmızılı formayla şu ana kadar 3 maça çıkmış ve 1 gollük katkı sağlamıştı.