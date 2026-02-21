Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Kış döneminde Bayern Münihli Sacha Boey için kiralık bir anlaşma yapan Galatasaray'a, İtalya'dan ters köşe geldi! Zira Serie A ekibi Napoli, kritik bir hamleyle Galatasaray'daki ilk maçlarında yeniden dikkat çeken Sacha Boey için hazırlıklara başladı.

HABERİN ÖZETİ Galatasaraylı yıldıza Napoli kancası: Transferde ters köşe duyuruldu! Galatasaray'ın Bayern Münih'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Sacha Boey için İtalya Serie A takımı Napoli transfer çalışmalarına başladı. Sacha Boey, Bayern Münih'ten kiralık olarak yeniden Galatasaray forması giyiyor. Napoli, Galatasaray'daki performansıyla dikkat çekerek Boey'nin bonservisini almak için harekete geçti. Galatasaray'ın Sacha Boey karşılığında 15 milyon Euro'luk bir satın alma seçeneği bulunuyordu. Boey, ikinci dönemde Galatasaray ile çıktığı 3 maçta 1 gol kaydetti.

GALATASARAYLI SACHA BOEY İÇİN SÜRPRİZ TRANSFER

Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olduktan sonra aradığını bulamayan Sacha Boey, ansızın yeniden sarı kırmızılı formayı giymişti. Halihazırda Sacha Boey için satın alma opsiyonunu da hesaba katan Galatasaray, yıldız savunmacının Juventus karşısında gol atmasıyla da iyice olumlu bir tavır almıştı! An itibarıyla ise Napoli, Galatasaray'ın Bayern Münih'ten kiraladığı Sacha Boey için hesaplamalara girişti ve 25 yaşındaki savunmacının bonservisini almaya karar verdi.

GALATASARAY SACHA BOEY SONRASINDA İSTİKRAR YAKALAYAMADI

Sacha Boey için Bayern Münih'le 30 milyon Euroluk bir anlaşma gerçekleştiren Galatasaray, ardından ise birçok transfere rağmen sağ bekte istikrar yakalayamamış ve en nihayetinde de Roland Sallai'yi o pozisyonda kullanmaya başlamıştı.

GALATASARAY'DA SACHE BOEY VE İKİNCİ DÖNEMİ

Galatasaray'a kiralık olarak gelen ve ikinci dönemine başlayan Sacha Boey, sarı kırmızılı formayla şu ana kadar 3 maça çıkmış ve 1 gollük katkı sağlamıştı.