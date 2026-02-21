Menü Kapat
 Burak Ayaydın

Galatasaraylı yıldıza Napoli kancası: Transferde ters köşe duyuruldu!

Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Galatasaray'ın ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Sacha Boey, Tuttomercato'nun haberine göre sürpriz şekilde Napoli'nin transfer listesine eklendi.

Galatasaraylı yıldıza Napoli kancası: Transferde ters köşe duyuruldu!
Burak Ayaydın
21.02.2026
21.02.2026
'da hareketliliği devam ediyor. Kış döneminde Bayern Münihli için kiralık bir anlaşma yapan Galatasaray'a, İtalya'dan ters köşe geldi! Zira Serie A ekibi , kritik bir hamleyle Galatasaray'daki ilk maçlarında yeniden dikkat çeken Sacha Boey için hazırlıklara başladı.

Galatasaraylı yıldıza Napoli kancası: Transferde ters köşe duyuruldu!

Galatasaraylı yıldıza Napoli kancası: Transferde ters köşe duyuruldu!

Galatasaray'ın Bayern Münih'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Sacha Boey için İtalya Serie A takımı Napoli transfer çalışmalarına başladı.
Sacha Boey, Bayern Münih'ten kiralık olarak yeniden Galatasaray forması giyiyor.
Napoli, Galatasaray'daki performansıyla dikkat çekerek Boey'nin bonservisini almak için harekete geçti.
Galatasaray'ın Sacha Boey karşılığında 15 milyon Euro'luk bir satın alma seçeneği bulunuyordu.
Boey, ikinci dönemde Galatasaray ile çıktığı 3 maçta 1 gol kaydetti.
Galatasaraylı yıldıza Napoli kancası: Transferde ters köşe duyuruldu!

GALATASARAYLI SACHA BOEY İÇİN SÜRPRİZ TRANSFER

Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olduktan sonra aradığını bulamayan Sacha Boey, ansızın yeniden sarı kırmızılı formayı giymişti. Halihazırda Sacha Boey için satın alma opsiyonunu da hesaba katan Galatasaray, yıldız savunmacının Juventus karşısında gol atmasıyla da iyice olumlu bir tavır almıştı! An itibarıyla ise Napoli, Galatasaray'ın Bayern Münih'ten kiraladığı Sacha Boey için hesaplamalara girişti ve 25 yaşındaki savunmacının bonservisini almaya karar verdi.

Galatasaraylı yıldıza Napoli kancası: Transferde ters köşe duyuruldu!

GALATASARAY SACHA BOEY SONRASINDA İSTİKRAR YAKALAYAMADI

Sacha Boey için Bayern Münih'le 30 milyon Euroluk bir anlaşma gerçekleştiren Galatasaray, ardından ise birçok transfere rağmen sağ bekte istikrar yakalayamamış ve en nihayetinde de Roland Sallai'yi o pozisyonda kullanmaya başlamıştı.

Galatasaraylı yıldıza Napoli kancası: Transferde ters köşe duyuruldu!

GALATASARAY'DA SACHE BOEY VE İKİNCİ DÖNEMİ

Galatasaray'a kiralık olarak gelen ve ikinci dönemine başlayan Sacha Boey, sarı kırmızılı formayla şu ana kadar 3 maça çıkmış ve 1 gollük katkı sağlamıştı.

Galatasaraylı yıldıza Napoli kancası: Transferde ters köşe duyuruldu!

Sıkça Sorulan Sorular

SACHA BOEY SATIN ALINACAK OLURSA BONSERVİS NE KADARDI?
Galatasaray, 15 milyon Euroluk bir anlaşmaya varmıştı.
