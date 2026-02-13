Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor'u 5-1 ile geçti. Sarı kırmızılıların mücadelesini analiz eden Önder Özen, Juventus karşılaşması öncesinde rüzgârın Galatasaray'dan yana olabileceğini anlattı.

Galatasaray'ın Eyüpspor galibiyeti sonrasında Önder Özen'den 'Juventus' tespiti!

ÖNDER ÖZEN'DEN GALATASARAY-EYÜPSPOR MAÇI SONRASINDA 'JUVENTUS' TESPİTİ

"Eyüpspor maçı oynandı ama Juventus'la bağlantılı değerlendireceğim. Ne olursa olsun özel bir rakip, Avrupa'nın sayılı takımlarından. Böyle bir eşleşme öncesinde Eyüpspor ile oynuyorsunuz ve ilk gol erkenden geliyor. Sonra erkenden ikinci gol ve ardından kırmızı kart! İkinci devreye değişiklikle başlayıp yine golü buluyorsunuz. Maç bu şekilde 5-1' gidiyor. Her şey bu kadar erken gerçekleşince dinlenme şansınız da olabiliyor. Galatasaray 1 gün erken oynuyor, erkenin altını çiziyorum. Juventus ise yarın Inter ile sezonun en zor maçına çıkacak ve bence lig şampiyonluğu açısından şansları yok ama Napoli'yi yakalamak için son şansı da o maç! Zor bir futbol akşamına çıkacaklar! Galatasaray'ın Eyüpspor ile oynadığı dönemde, Juventus'un farklı bir noktada olması, gerçekten çok önemli. Bugün stadyumda büyük bir coşkuyla birlikte moral artışı vardı. Fark daha fazla da olabilirdi. Ama genel olarak Galatasaray adına, Juventus maçı öncesinde en iyi senaryonun gerçekleştiğini söylemek gerekiyor."