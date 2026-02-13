Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'ın Eyüpspor galibiyeti sonrasında Önder Özen'den 'Juventus' tespiti!

Galatasaray kendi sahasında Eyüpspor'u farklı geçerken, Önder Özen de NEO Spor YouTube kanalında mücadeleyi değerlendirdi. Halihazırdaki sonucun Galatasaray için avantajlı bir süreç oluşturduğunu ifade eden Önder Özen, Juventus tarafındaysa hesapların karışık olduğundan bahsetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray'ın Eyüpspor galibiyeti sonrasında Önder Özen'den 'Juventus' tespiti!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.02.2026
saat ikonu 22:12
|
GÜNCELLEME:
13.02.2026
saat ikonu 22:18

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor'u 5-1 ile geçti. Sarı kırmızılıların mücadelesini analiz eden Önder Özen, Juventus karşılaşması öncesinde rüzgârın Galatasaray'dan yana olabileceğini anlattı.

Galatasaray'ın Eyüpspor galibiyeti sonrasında Önder Özen'den 'Juventus' tespiti!

0:00 89
Galatasaray'ın Eyüpspor galibiyeti sonrasında Önder Özen'den 'Juventus' tespiti!

ÖNDER ÖZEN'DEN GALATASARAY-EYÜPSPOR MAÇI SONRASINDA 'JUVENTUS' TESPİTİ

"Eyüpspor maçı oynandı ama Juventus'la bağlantılı değerlendireceğim. Ne olursa olsun özel bir rakip, Avrupa'nın sayılı takımlarından. Böyle bir eşleşme öncesinde Eyüpspor ile oynuyorsunuz ve ilk gol erkenden geliyor. Sonra erkenden ikinci gol ve ardından kırmızı kart! İkinci devreye değişiklikle başlayıp yine golü buluyorsunuz. Maç bu şekilde 5-1' gidiyor. Her şey bu kadar erken gerçekleşince dinlenme şansınız da olabiliyor. Galatasaray 1 gün erken oynuyor, erkenin altını çiziyorum. Juventus ise yarın Inter ile sezonun en zor maçına çıkacak ve bence lig şampiyonluğu açısından şansları yok ama Napoli'yi yakalamak için son şansı da o maç! Zor bir futbol akşamına çıkacaklar! Galatasaray'ın Eyüpspor ile oynadığı dönemde, Juventus'un farklı bir noktada olması, gerçekten çok önemli. Bugün stadyumda büyük bir coşkuyla birlikte moral artışı vardı. Fark daha fazla da olabilirdi. Ama genel olarak Galatasaray adına, Juventus maçı öncesinde en iyi senaryonun gerçekleştiğini söylemek gerekiyor."

Galatasaray'ın Eyüpspor galibiyeti sonrasında Önder Özen'den 'Juventus' tespiti!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Berke Özer için transfer hesapları: İngiltere devi devrede!
Igor Tudor Premier Lig yolunda: Londra ekibi 28 Aralık'tan beri galip gelemiyordu!

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'DA GALİBİYET GOLLERİ KİMLERDEN GELMİŞTİ?
Aslan; Yunus Akgün, Mauro Icardi (3) ve Jerome Onguene (KK) ile sonuca gitmişti.
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.